Одних Patriot недостаточно: Украина нуждается для защиты неба в истребителях F-16, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, авиация поможет значительно расширить радиус работы в воздушном пространстве и тем самым сбивать больше вражеских ракет.

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Переданные западными партнерами системы ПВО не могут покрыть и защитить всю территорию Украины. Это и есть одна из ключевых причин, почему мы нуждаемся в поставках истребителей F-16. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона 29 апреля.

"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot, — ред.), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", — заявил Юрий Игнат.

Он рассказал, что такие системы как Patriot и Samp-T способны работать лишь в радиусе 40 километров, чего крайне мало для нашей большой страны. А вот вариант самолетов с крылатыми ракетами способен работать в радиусе 150 километров, что значительно повышает защиту воздушного пространства.

Для более безопасной картины Украины нуждается в еще больше количестве противовоздушной обороны, но они все равно не смогут покрыть абсолютно всю территорию страны и тем самым обезопасить мирных жителей от баллистических ракет.

"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий", — продолжил Юрий Игнат.

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Напомним, 28 апреля Юрий Игнат сообщал, что Россия не восстановит запас дальнобойных ракет, но найдет новые способы террора. По его словам, теперь для обстрела мирных городов Украины могут использоваться чаще авиабомбы.