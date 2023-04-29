Одних Patriot недостаточно: Украина нуждается для защиты неба в истребителях F-16, — Игнат
По словам спикера Воздушных сил, авиация поможет значительно расширить радиус работы в воздушном пространстве и тем самым сбивать больше вражеских ракет.
Переданные западными партнерами системы ПВО не могут покрыть и защитить всю территорию Украины. Это и есть одна из ключевых причин, почему мы нуждаемся в поставках истребителей F-16. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона 29 апреля.
"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot, — ред.), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", — заявил Юрий Игнат.
Он рассказал, что такие системы как Patriot и Samp-T способны работать лишь в радиусе 40 километров, чего крайне мало для нашей большой страны. А вот вариант самолетов с крылатыми ракетами способен работать в радиусе 150 километров, что значительно повышает защиту воздушного пространства.
Для более безопасной картины Украины нуждается в еще больше количестве противовоздушной обороны, но они все равно не смогут покрыть абсолютно всю территорию страны и тем самым обезопасить мирных жителей от баллистических ракет.
"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий", — продолжил Юрий Игнат.
Напомним, 28 апреля Юрий Игнат сообщал, что Россия не восстановит запас дальнобойных ракет, но найдет новые способы террора. По его словам, теперь для обстрела мирных городов Украины могут использоваться чаще авиабомбы.