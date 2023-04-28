Россия не восстановит запас дальнобойных ракет, но найдет новые способы террора, — Игнат

По мнению спикера Воздушных сил, у РФ не получится восстановить базу дальнобойных ракет, которые применялись в ходе ударов летом и осенью, поэтому для обстрелов Украины могут использоваться управляемые авиабомбы.

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У России заканчивается запас дальнобойных ракет, а темпы, с которыми страна-агрессор может продолжать их изготовление не дадут ей возможностей наверстать прежнее количество, поэтому враг будет искать новые методы для террора Украины. Об этом сообщил 28 апреля представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона "Єдині новини"

По словам Игната, число дальнобойных ракет, которые были у России до войны, регулярно подсчитывалось и сейчас уже может заканчиваться.

"Ну, будет Россия изготавливать их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они изготавливались долгими годами и сейчас наверстать то количество России вряд ли удастся", — заявил спикер Воздушных сил.

По его словам, скорее всего страна-агрессор начнет думать о новых способах для террора украинцев, например управляемые авиабомбы.

"Они будут искать различные другие методы (для нанесения ударов — ред.). Вот собственно управляемые авиабомбы один из таких вариантов, которые они применяют на замену ракетному вооружению. Ну и буду доставать старые проекты ракет", — подчеркнул он.

Напомним, 28 апреля Юрий Игнат сообщил, что для ракетного удара по Николаеву 27 апреля, Россия могла использовать ракеты "Искандер-К", которые сложно обнаружить и можно запускать с незначительного расстояния.

Также напомним. согласна инфографике издания Forbes на начало апреля, с начала войны Россия использовала для обстрела Украины около 4750 ракет различного радиуса действия. Из-за нехватки "Калибров" и Х-555/Х-101 Кремль вынужден использовать дорогие "Кинжалы" Х-47, неточные Х-22, и значительно снижать интенсивность своих ударов.