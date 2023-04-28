Росія не відновить запас далекобійних ракет, але знайде нові способи терору, — Ігнат

На думку спікера Повітряних сил, РФ не вдасться відновити базу далекобійних ракет, які застосовувалися під час ударів влітку та восени, тому для обстрілів України можуть використовувати керовані авіабомби.

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Росія закінчує запас далекобійних ракет, а темпи, з якими країна-агресор може продовжувати їх виготовлення, не дадуть їй можливостей надолужити колишню кількість, тому ворог шукатиме нові методи для терору України. Про це повідомив 28 квітня представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

За словами Ігната, кількість далекобійних ракет, які були в Росії до війни, регулярно підраховувалася й зараз може закінчуватися.

"Ну, Росія буде виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які в них були, якими вони били по нас влітку та восени, вони виготовлялися довгими роками, і наразі надолужити ту кількість Росії навряд чи вдасться", — заявив спікер Повітряних сил.

За його словами, швидше за все, країна-агресор почне думати про нові способи для терору українців, наприклад, керовані авіабомби.

"Вони шукатимуть різні інші методи (для завдання ударів — ред.). Ось власне керовані авіабомби, які вони застосовують на заміну ракетному озброєнню, — один з таких варіантів. Ну й діставатимуть старі проєкти ракет", — підкреслив він.

Нагадаємо, 28 квітня Юрій Ігнат повідомив, що для ракетного удару по Миколаєву 27 квітня Росія могла використовувати ракети "Іскандер-К", які складно виявити й можна запускати з незначної відстані.

Також нагадаємо, згідно з інфографікою видання Forbes на початок квітня, з початку війни Росія використала для обстрілу України близько 4750 ракет різного радіусу дії. Через брак "Калібрів" і Х-555/Х-101 Кремль змушений використовувати дорогі "Кинджали" Х-47, неточні Х-22 та значно знижувати інтенсивність своїх ударів.