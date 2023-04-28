"Важко збити": у Повітряних Силах ЗСУ прокоментували удари РФ ракетами по Україні (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що удар по Миколаєву в ніч на 27 квітня, внаслідок якого загинула людина та ще 23 було поранено, РФ здійснила ракетами "Іскандер-К.

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Росія могла використовувати ракети "Іскандер-К" під час удару по Миколаєву. Такі ракети складно виявити і їх можна запускати з незначної відстані. Про це 28 квітня повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни вирішили атакувати Миколаїв не з моря, а із суші. Вони вдарили в ніч на 27 квітня, ймовірно, крилатими ракетами "Іскандер-К", а не "Калібрами", як це повідомляли раніше.

"З південного напрямку летіли "Іскандер-К"", – зазначив військовий.

Ігнат пояснив, що таке озброєння має такі самі тактично-технічні характеристики як "Калібр". Це ракета не морського базування, а – наземного. Він зазначив, що таке озброєння доволі важко збити, оскільки ракети летять низько над землею, що ускладнює їхню фіксацію та виявлення нашими системами ППО. Все ж раніше такі ракети вдавалося збивати.

Ігнат також повідомив, що росіяни 28 квітня запускали ракети з літаків тактичної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Всього було піднято у повітря чотири одиниці таких бойових авіасуден.

Він також відповів на питання щодо знищення безпілотників. Ігнат зазначив, що це БПЛА передають координати та обстановку на території, де планується ракетний удар.

"Відстежували результат роботи крилатими ракетами", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ про роботу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська завдали ракетних ударів по українським містам. В Умані вони знищили багатоповерховий будинок. Відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще десятки постраждали.

Також у Повітряних силах ЗСУ пояснили, що військові РФ завдали ракетного удару по Україні 28 квітня близько 4 години ранку літаками стратегічної авіації Ту-95, піднявшись у районі Каспійського моря. Силами ППО України було знищено 21 із 23 випущених крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два оперативно-тактичні БПЛА.