Масований удар ЗС РФ: по Україні випустили 23 ракети, – Повітряні сили ЗСУ

Ворожі винищувачі Ту-95 з крилатими ракетами Х-101 та Х-555 на борту піднялися рано-вранці в районі Каспійського моря. Українські сили ППО збили понад 20 цілей.

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Російські військові завдали ракетного удару по Україні 28 квітня близько 4 години ранку літаками стратегічної авіації Ту-95, піднявшись у районі Каспійського моря. Про це повідомило у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділи зенітних ракетних військ разом із силами ППО знищили 21 із 23 випущених крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два оперативно-тактичні БПЛА, зазначили українські військові.

Над Києвом вдалося збити 11 крилатих ракет

"Цілі знищені в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь", — заявило командування.

За даними Київської обласної військової адміністрації, у повітряному просторі Києва вдалося знищити 11 крилатих ракет. Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці було перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано", — повідомив голова Київської ОВА Сергій Попко.

Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровською областю, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі зруйновано приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доставили в лікарню. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", — проінформував чиновник.

Пожежники працювали на місці прильоту в будівельну базу Пожежники працювали на місці прильоту в будівельну базу

У Дніпрі зруйнована будівля приватного підприємства — там спалахнула пожежа, її вже загасили. Пожежники працюють на місці ще одного прильоту – будівельної бази, де полум'я охопило 400 кв. м.

"Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого приходитиме в себе вдома", — зазначив Лисак.

Моніторингові канали зафіксували о 3:15 ранку пуски ракет бомбардувальниками Ту-95 із Північно-Східного напрямку по Україні.

А о 3:50 ракети перетнули кордон. Змінюючи маршрут, ракети летіли у напрямах Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та Київської областей. О 4:45 вибухи пролунали у Дніпропетровській, Миколаївській та Київській областях.

Ракетний удар по Україні 28 квітня: куди влучили військові РФ?

Одна з випущених армією Росії ракет вранці, приблизно о 5:10 ранку, влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані Черкаської області. Вибух боєприпасу обвалив цілий під'їзд.

Жителька постраждалого будинку в Умані пізніше показала наслідки прильоту снаряда. У її квартирі вибило вікна та балконні двері, а на підлозі залишилися сліди крові.

Друге влучення в Умані було по складських будівлях. Внаслідок атаки по Умані постраждали 5 людей, усі перебувають у лікарні.

ЗС РФ також завдали ракетного удару по Дніпру вранці 28 квітня. За інформацією мера міста Бориса Філатова, загинула жінка з трирічною дитиною.

Нагадаємо, що речник командування "Південь" Владислав Назаров попереджав про ймовірність обстрілу ракетами українських міст ще 25 квітня.

На думку директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, російська армія накопичує ракети для ударів по військовій інфраструктурі для зриву наступу ЗСУ.