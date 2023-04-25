Загроза висока: українців попередили про можливу підготовку РФ до нової ракетної атаки

За словами речника ОК "Південь" Владислава Назарова, окупанти вивели в Чорне море ракетоносії і накопичили для нової атаки до 24 "Калібрів".

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ЗС РФ можуть протягом найближчої доби вдатися до обстрілу міст України ракетами. У Чорному морі окупанти вже збільшили кількість ракетоносіїв, написав у своєму телеграм-каналі речник ОК "Південь" Владислав Назаров у вівторок, 25 квітня.

За його словами, російські військові збільшили кількість своїх морських ракетоносіїв вдвічі.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв — удвічі", — сказав Назаров.

Він додав, що зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два надводні ракетоносії та два підводні.

Назаров підкреслив, що судячи з активності противника, він має в запасі до 24 ракет типу "Калібр".

На думку військового, загроза ракетного обстрілу в Україні зараз дуже висока

Нагадаємо, 22 квітня українців попередили про загрозу ракетного удару РФ 9 травня. Речник Наталія Гуменюк повідомила, що тривала пауза після останнього обстрілу може свідчити про підготовку ворогом нової масованої атаки. У ОК "Південь" не радять чекати удару в дату і просять пам'ятати про підступність Росії.

Крім того, 21 квітня директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь попередив про те, що ЗС РФ накопичуют ракети до наступу ЗСУ. За його словами, росіяни можуть повернутися до класики застосування ракет — ударів по військових об'єктах. Щоб перевантажити українські системи ППО, вони запускають дрони Shahed.