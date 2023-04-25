Вдарять по системах ППО та авіації: ЗС РФ накопичують ракети до наступу ЗСУ, – експерт

На думку директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, росіяни можуть повернутися до класики застосування ракет — ударів по військових об'єктах. Щоб перевантажити українські системи ППО, вони запускають дрони Shahed.

Related video

Російська армія змінила концепцію використання ракет у повномасштабній війні з Україною та зосередилася на їх накопиченні. Про це сказав в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" 25 квітня директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Коли Україна почне дії навесні, вони можуть завдавати удари вже по військовій інфраструктурі. Застосовувати ракетні удари, щоб не допустити успішних українських наступальних дій", — розповів Самусь.

Можливо, армія РФ завдаватиме ударів по системах ПРО і ППО та місцях базування авіації. Експерт вважає, що ЗС РФ повернуться до класики застосування ракет — нанесенню високоточних ударів по критичних засобах противника.

Російська армія може використовувати ракети у військових операціях Фото: Sputnik

"Можливо, саме для цього вони і накопичують потенціал. Щоб не просто бити по цивільних будинках, роблячи теракти і геноцид українського народу. Можливо, вони справді планують використати це у військових операціях — протидіяти українському наступу", — сказав він.

Окупанти застосовують зараз більше іранських дронів Shahed у різних напрямках для перевантаження українських систем ППО, зазначив експерт.

Восени минулого року ЗС РФ думали знищити систему енергопостачання та цивільну інфраструктуру в Україні, щоб позбавити ЗСУ можливості оборонятися. Окупанти розраховували на гуманітарну катастрофу, додав Самусь.

"Паралельно вони намагалися створити ситуацію глибокої енергетичної кризи в Європі й таким чином змінити соціально-політичну ситуацію. Можливо, навіть із протестами, потужним тиском на політикум західних країн, зокрема, можливо, силовими методами", — пояснив він.

Не заперечується, що після початку контрнаступу українських сил оборони Росія може розпочати удари вже по військовій інфраструктурі, щоб перешкодити успіху контратак ЗСУ.

Сенс бити по енергооб'єктах, на думку експерта, вичерпався. Ракетний потенціал Росії суттєво знизився через недоліки у можливостях виробництва нових снарядів в умовах санкцій.

Нагадаємо, що про накопичення армією Росії далекобійних ракет для зриву контрнаступу ЗСУ говорив і начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Фокус 22 квітня писав про обстріл Харкова ракетами С-300 із Бєлгорода. У місті було попадання в об'єкт цивільної інфраструктури.