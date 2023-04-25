Ударят по системам ПВО и авиации: ВС РФ копят ракеты к наступлению ВСУ, – эксперт

По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, россияне могут вернуться к классике применения ракет — ударам по военным объектам. Чтобы перегрузить украинские системы ПВО, они запускают дроны Shahed.

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Российская армия сменила концепцию использования ракет в полномасштабной войне с Украиной и сосредоточилась на их накоплении. Об этом сказал в интервью агентству "РБК-Украина" 25 апреля директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Когда Украина начнет действия весной, они могут совершать удары уже по военной инфраструктуре. Применять ракетные удары, чтобы не допустить успешных украинских наступательных действий", — рассказал Самусь.

Возможно, армия РФ будет наносить удары по системам ПРО и ПВО и местах базирования авиации. Эксперт полагает, что ВС РФ вернутся к классике применения ракет — нанесению высокоточных ударов по критическим средствам противника.

Российская армия может использовать ракеты в военных операциях Фото: Sputnik

"Возможно, именно для этого они и накапливают потенциал. Чтобы не просто бить по гражданским домам, совершая терроризм и геноцид украинского народа. Возможно, они действительно планируют использовать это в военных операциях — противодействовать украинскому наступлению", — сказал он.

Оккупанты применяют сейчас больше иранских дронов Shahed по разным направлениям для перегрузки украинских систем ПВО, отметил эксперт.

Осенью прошлого года ВС РФ думали уничтожить систему энергоснабжения и гражданскую инфраструктуру в Украине, чтобы лишить ВСУ возможности обороняться. Оккупанты рассчитывали создать гуманитарную катастрофу, добавил Самусь.

"Параллельно они пытались создать ситуацию глубокого энергетического кризиса в Европе и таким образом изменить социально-политическую ситуацию. Возможно, даже с протестами, мощным давлением на политикум западных стран, в том числе, возможно, силовыми методами", — объяснил он.

Не исключено, что после начала контрнаступления украинских сил обороны Россия может начать совершать удары уже по военной инфраструктуре, чтобы помешать успеху контратак ВСУ.

Смысл бить по энергообъектам, по мнению эксперта, иссяк. Ракетный потенциал России существенно снизился из-за недостатков возможности производства новых снарядов в условиях санкций.

Напомним, что о накоплении армией России дальнобойных ракет для срыва контрнаступления ВСУ говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Фокус 22 апреля писал про обстрел Харькова ракетами С-300 из Белгорода. В городе было попадание по объекту гражданской инфраструктуры.