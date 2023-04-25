Угроза высока: украинцев предупредили о возможной подготовке РФ к новой ракетной атаке

По словам спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, оккупанты вывели в Черное море ракетоносители и накопили для новой атаки до 24 "Калибров".

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ВС РФ могут в течении ближайших суток прибегнуть к обстрелу городов Украины ракетами. В Черном море оккупанты уже увеличили количество ракетоносителей, написал в своем телеграм-канале спикер ОК "Юг" Владислав Назаров во вторник, 25 апреля.

По его словам, российские военные увеличили количество своих морских ракетоносителей в два раза.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей — вдвое", — сказал Назаров.

Он добавил, что сейчас на боевом дежурстве в Черном море находятся два надводных ракетоносителя и два подводных.

Назаров подчеркнул, что, судя по активности противника, он имеет в запасе до 24 ракет типа "Калибр".

По мнению военного, угроза ракетного обстрела в Украине сейчас очень высока.

Напомним, 22 апреля украинцев предупредили об угрозе ракетного удара РФ 9 мая. Спикер Наталья Гуменюк сообщила, что продолжительная пауза после последнего обстрела может свидетельствовать о подготовке врагом новой массированной атаки. В ОК "Юг" не советуют ожидать удара в конкретную дату и просят помнить о коварстве России.

Кроме того 21 апреля директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предупредил о том, что ВС РФ копят ракеты к наступлению ВСУ. По его словам, россияне могут вернуться к классике применения ракет — ударам по военным объектам. Чтобы перегрузить украинские системы ПВО, они запускают дроны Shahed.