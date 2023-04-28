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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Массированный удар ВС РФ: по Украине выпустили 23 ракеты, – Воздушные силы ВСУ

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Фото: rferl.org | Подразделения украинских сил ПВО уничтожили 21 крылатую ракету

Вражеские истребители Ту-95 с крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 на борту поднялись рано утром в районе Каспийского моря. Украинские силы ПВО сбили более 20 целей.

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Российские военные нанесли ракетный удар по Украине 28 апреля около 4 часов утра самолетами стратегической авиации Ту-95, поднявшись в районе Каспийского моря. Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Подразделения зенитных ракетных войск вместе с силами ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два оперативно-тактических БПЛА, отметили украинские военные.

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Над Киевом удалось сбить 11 крылатых ракет

"Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг", — заявило командование.

По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве Киева удалось уничтожить 11 крылатых ракет. В результате падения обломков в Оболонском районе столицы была перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

"Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован", — сообщил глава Киевской ОВА Сергей Попко.

Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет над Днепропетровской областью, сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

"В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", — проинформировал чиновник.

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Пожарные работали на месте прилета по строительной базе
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Пожарные работали на месте прилета по строительной базе

В городе также разрушило здание частного предприятия — там вспыхнул пожар, его уже потушили. Пожарные работают на месте еще одного прилета — строительной базе, где пламя охватило 400 кв метров.

"Пострадала 70-летняя женщина. Врачи предоставили ей помощь, от пережитого будет приходить в себя дома", — отметил Лысак.

Мониторинговые каналы зафиксировали в 3:15 утра пуски ракет бомбардировщиками Ту-95 с Северо-Восточного направления по отношению к Украине.

А в 3:50 ракеты пересекли границу. Меняя маршрут, ракеты летели в направлениях Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областей. В 4:45 взрывы раздались в Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях.

Ракетный удар по Украине 28 апреля: куда попали военные РФ?

Одна из выпущенных армией России ракет утром, примерно в 5:10 утра, попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области. Взрыв боеприпаса обрушил целый подъезд.

Жительница пострадавшего дома в Умани позже показала последствия прилета снаряда. В ее квартире выбило окна и балконную дверь, а на полу остались следы крови.

Второе попадание в Умани было по складским зданиям. В результате атаки по Умани пострадали 5 человек, все находятся в больнице.

ВС РФ также нанесли ракетный удар по Днепру утром 28 апреля. По информации мэра города Бориса Филатова, погибла женщина с трехлетним ребенком.

Напомним, что спикер командования "Юг" Владислав Назаров предупреждал о вероятности обстрела ракетами украинских городов еще 25 апреля.

По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, российская армия накапливает ракеты для ударов по военной инфраструктуре для срыва наступления ВСУ.