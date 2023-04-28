"Трудно сбить": в Воздушных Силах ВСУ прокомментировали удары РФ ракетами по Украине (видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что удар по Николаеву в ночь на 27 апреля, в результате которого погиб человек и еще 23 были ранены, РФ нанесла ракетами "Искандер-К.

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Россия могла использовать ракеты "Искандер-К" для удара по Николаеву. Такие ракеты сложно обнаружить, и их можно запускать с незначительного расстояния. Об этом 28 апреля сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне решили атаковать Николаев не с моря, а с суши. Они ударили в ночь на 27 апреля, вероятно, крылатыми ракетами "Искандер-К", а не "Калибрами", как сообщалось ранее.

"С южного направления летели "Искандер-К"", – отметил военный.

Игнат объяснил, что такое вооружение имеет такие же тактически-технические характеристики как "Калибр". Это ракета не морского базирования, а – наземного. Он отметил, что такое вооружение достаточно тяжело сбить, поскольку ракеты летят низко над землей, что затрудняет их фиксацию и обнаружение нашими системами ПВО. Все-таки раньше такие ракеты удавалось сбивать.

Игнат также сообщил, что россияне 28 апреля запускали ракеты из самолетов тактической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Всего было поднято в воздух четыре единицы таких боевых авиасудов.

Он и ответил на вопросы по уничтожению беспилотников. Игнат отметил, что БПЛА передают координаты и обстановку на территории, где планируется ракетный удар.

"Отслеживали результат работы крылатыми ракетами", — рассказал спикер Воздушных сил ВСУ о работе вражеских беспилотников.

Напомним, 28 апреля российские войска нанесли ракетные удары по украинским городам. В Умани они уничтожили многоэтажное здание. Известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки пострадали.

Также в Воздушных силах ВСУ объяснили, что военные РФ нанесли ракетный удар по Украине 28 апреля около 4 часов утра самолетами стратегической авиации Ту-95, поднявшись в районе Каспийского моря. Силами ПВО Украины было уничтожено 21 из 23 выпущенных крылатых ракет Х-101/Х-555, а также две оперативно-тактические БПЛА.