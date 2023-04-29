Одних Patriot недостатньо: Україні потрібні винищувачi F-16 для захисту неба, — Ігнат
За словами речника Повітряних сил, авіація допоможе значно розширити радіус роботи в повітряному просторі й тим самим збивати більше ворожих ракет.
Передані західними партнерами системи ППО не можуть покрити та захистити всю територію України. Це і є одна з ключових причин, чому ми говоримо партнерам про постачання винищувачів F-16. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 29 квітня.
"Ми поки що маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, — ред.), які вступили в чергування. Але цих систем потрібно багато, щоб працювати проти балістики", — заявив Юрій Ігнат.
Він розповів, що такі системи, як Patriot і Samp-T, здатні працювати лише в радіусі 40 кілометрів, чого вкрай мало для нашої великої країни. А ось варіант літаків із крилатими ракетами здатний працювати в радіусі 150 кілометрів, що значно підвищує захист повітряного простору.
Для безпечнішої картини Україна потребує ще більше протиповітряної оборони, але вони все одно не зможуть покрити абсолютно всю територію країни і тим самим убезпечити мирних жителів від балістичних ракет.
"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібен, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у наступальних діях для звільнення територій", — продовжив Юрій Гнат.
Нагадаємо, 28 квітня Юрій Ігнат повідомляв, що Росія не відновить запас далекобійних ракет, але знайде нові способи терору. За його словами, тепер для обстрілу мирних міст України можуть використовуватися частіше авіабомби.