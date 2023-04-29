Одних Patriot недостатньо: Україні потрібні винищувачi F-16 для захисту неба, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, авіація допоможе значно розширити радіус роботи в повітряному просторі й тим самим збивати більше ворожих ракет.

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Передані західними партнерами системи ППО не можуть покрити та захистити всю територію України. Це і є одна з ключових причин, чому ми говоримо партнерам про постачання винищувачів F-16. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 29 квітня.

"Ми поки що маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, — ред.), які вступили в чергування. Але цих систем потрібно багато, щоб працювати проти балістики", — заявив Юрій Ігнат.

Він розповів, що такі системи, як Patriot і Samp-T, здатні працювати лише в радіусі 40 кілометрів, чого вкрай мало для нашої великої країни. А ось варіант літаків із крилатими ракетами здатний працювати в радіусі 150 кілометрів, що значно підвищує захист повітряного простору.

Для безпечнішої картини Україна потребує ще більше протиповітряної оборони, але вони все одно не зможуть покрити абсолютно всю територію країни і тим самим убезпечити мирних жителів від балістичних ракет.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібен, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у наступальних діях для звільнення територій", — продовжив Юрій Гнат.

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Нагадаємо, 28 квітня Юрій Ігнат повідомляв, що Росія не відновить запас далекобійних ракет, але знайде нові способи терору. За його словами, тепер для обстрілу мирних міст України можуть використовуватися частіше авіабомби.