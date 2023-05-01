Воздушные силы впервые показали американские 127-мм ракеты Zuni для Су-25 (фото)

Соединенные Штаты анонсировали передачу неуправляемых авиаракет в январе 2023 года. Несмотря на свой возраст, они лучше советских аналогов С-13, которые разработали на 20 лет позже американских.

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Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал фотографию американских ракет для Су-25. Фотографии опубликованы 1 мая в телеграмм-канале офицера.

На неуправляемых ракетах Zuni военные нанесли надпись, что это месть оккупантам за ракетный удар по Умани. В свою очередь OSINT-исследователи смогли установить, что это не советские, а американские ракеты Zuni, поставки которых анонсировали еще в январе 2023 года.

Су-25 с ракетами Zuni

Неуправляемая авиационная ракета Zuni является ближайшим аналогом советской С-13, однако с большей дальностью и калибром. Она существует в нескольких вариантах:

фугасная Mk 24;

осколочная Mk 25;

осколочно-кумулятивная Mk 32;

осколочно-фугасная Mk 63;

кассетная Mk 76/84.

Также существуют ракеты с другой боевой частью, например дымовой. Zuni — это боеприпас, разработанный еще в 1950-х годах, однако она до сих пор стоит на вооружении ВВС США и теперь и Украины. Ее предназначение – поражение наземных целей по типу танков, артиллерии и других.

Максимальная дальность ракеты – 8 км, а ее скорость достигает 2600 км/ч. С момента разработки ВМС и ВВС США использовала Zuni на палубных истребителях F-89, F-4 и всех штурмовиках, а также на F-16. Советские С-13 тоже имеют значительную вариацию в боевой части авиационной ракеты. Однако самой дальнобойной является осколочно-фугасный снаряд С-13Б до 6 км и со скоростью полета до 1800 км/ч. Ее характеристики хуже, несмотря на то, что разрабатывали С-13 в 1970-х годах.

Напомним, 6 января США анонсировали крупнейший пакет военной помощи на 3 млрд долларов, в которые вошли ракеты Zuni и Sparrow.

1 мая Алексей Резников заявил, что Украине не дают истребители F-16, потому что это требует огромных финансовых затрат.