Міжнародне право дозволяє: у Німеччині прокоментували атаку БПЛА на Москву

За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта, Україна може завдавати ударів територією країни-агресора з метою самооборони.

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Згідно з міжнародним правом Збройні сили України мають право атакувати територію Російської Федерації. Про це сказав офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт у коментарі Deutsche Welle 31 травня.

Заява спікера німецького уряду прозвучала у відповідь на запитання журналіста про атаку безпілотних літальних апаратів на Москву та Підмосков'я. Хебештрайт також уточнив, що удари територією країни-агресора допустимі з метою самооборони.

При цьому прессекретар підкреслив, що офіційна позиція влади Німеччини передбачає, що при подібних атаках не повинна використовуватись німецька зброя.

Нагадаємо, що 30 травня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи та спрацювала система протиповітряної оборони. За даними російських журналістів, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 БПЛА. Про постраждалих москвичів не повідомляється.

На подію відреагував президент РФ Володимир Путін. Він заявив, що це була провокація й українські громадяни "мають це розуміти". Путін сказав, що "напад" було здійснено на мирні об'єкти, але нібито ППО спрацювало "штатно".

У Раді національної безпеки США заявили, що все ще збирають дані про атаку безпілотних літальних апаратів на Москву та Підмосков'я. У Вашингтоні також зазначили, що не підтримують атаки територією країни-агресора.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, виступаючи на пресконференції в Естонії, заявив, що Україна має "законне право" на атаки за межами своїх кордонів,