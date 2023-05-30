"Частина самооборони України": у МЗС Британії прокоментували атаки дронів у Москві

У британському МЗС впевнені: Україна має право на самозахист і за межами власних кордонів, якщо це заважає РФ обстрілювати українські міста.

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Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, виступаючи на прес-конференції в Естонії, заявив, що Україна має "законне право" на атаки і за межами своїх кордонів, передає Sky News.

Відповідаючи на запитання британських журналістів про атаку дронів у Москві вранці 30 травня, і про те, чи має Київ право атакувати російську територію, голова МЗС Великобританії сказав, що не хотів би робити припущення щодо походження безпілотників у Москві.

Однак він наголосив, що Київ має "законне право на самооборону".

"[Київ] має законне право робити це в межах своїх кордонів, але й за їх межами, щоб підірвати здатність Росії спрямовувати атаки на саму Україну", — додав він.

За словами Клеверлі, "законні військові цілі" за межами власних кордонів України — це також частина самооборони України. І це слід визнати.

Нагадаємо, що Путін уперше прокоментував атаку БПЛА на Москву. За словами президента РФ, це була провокація та спроба викликати відповідь.

Нагадаємо, що, за словами військового аналітика Олександра Коваленка, ППО в Москві взагалі не працює, на що вказала атака дронів на російську столицю.

Аналітики також розповіли, що "глушилки" у Москві працювали настільки потужно, що придушили навіть супутникові навігатори в автомобілях. Застосування такого підходу вкрай небезпечне у боротьбі з БПЛА над містами.