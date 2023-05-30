"ППО в Москві взагалі не працює": що показала атака БПЛА на столицю РФ, — експерт

Невідомі безпілотники вранці 30 травня атакували Москву. За різною інформацією, в операції було задіяно від 8 до 32 апаратів. Кремль відразу звинуватив в ударі по столиці РФ Київ, але навіть російські експерти переконують, що дрони були не українськими. Фокус спитав у військового аналітика Олександра Коваленка, хто ж стоїть за атакою та які висновки можна зробити після операції.

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Атака безпілотників по Москві продемонструвала, що російська система протиповітряної оборони взагалі не ефективна. Таку думку в коментарі Фокусу висловлює Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

"Росіяни не можуть повноцінно забезпечувати захист своєї столиці. Неважливо, хто саме запустив ці БПЛА, факт залишається фактом — російська протиповітряна оборона, яку вони називали "найкращою у світі" та такою "що немає аналогів", взагалі не захищає, вона не ефективна", — коментує експерт.

За словами Коваленка, зараз неможливо певно говорити про те, хто саме стоїть за операцією. Офіційного підтвердження від Києва, що це українські дрони, не було, наголошує аналітик.

На думку експерта, атака може бути частиною політичної гри всередині самої Росії.

"Росіяни зараз знаходяться в стані перманентної внутрішньої конфронтації. Усі розуміють, що РФ програє війну, і після цього там почнуть шукати винних в цьому, розпочнуться повноцінні, а не якісь демонстраційні чистки. Тому конфронтація між силовими структурами зростає вже сьогодні", — пояснює він.

Експерт не виключає, що за операцією може стояти бізнесмен і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, у якого давній конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Таким чином він, як припускає Коваленко, міг дискредитувати як самого очільника Міноборони, так і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Дійсно, після сьогоднішньої атаки Пригожин дуже різко, у властивій йому манері, висловився про російське оборонне відомство.

"Відривайте свої ср***ки з кабінетів, в які вас посадили захищати цю країну. Ви — Міністерство оборони. Ви не зробили них***ра, щоб наступати. Якого х***я ви допускаєте приліт цих безпілотників у Москву?" — заявив ватажок "вагнерівців".

Якщо все ж таки припустити, що безпілотники, які атакували столицю РФ, були українськими, то такий запуск міг бути тестовим, говорить співрозмовник Фокуса.

"Я не виключаю [такого варіанту]. До того ж будь-який запуск дронів має за мету не тільки знищення якогось конкретного об'єкта, а також виявлення позицій протиповітряної оборони ворога", — продовжує Коваленко.

Безпілотники обов'язково виконують дорозвідку — фіксують локації ППО, зʼясовують, які саме засоби використовуються проти них. Таким чином формується відповідна карта розміщення ППО з інформацією про її тип.

Російські ЗМІ опублікували детальну мапу з ураженням дронів в Москві

Головна проблема із запуском дронів на Москву

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, частина дронів не змогла долетіти до столиці РФ, бо дорогою вони зачепились за дерева або дроти через те, що рухались занадто низько. Як пояснює Коваленко, це дійсно є проблемою при запуску безпілотників — занизькі висоти для польоту використовують, щоб обійти систему ППО, але при цьому важко уникнути перешкод.

"До речі, ракета Storm Shadow непомітна для російських ППО, тому що вона теж використовує наднизьку висоту польоту — 30 метрів. Але на відміну від дронів у неї є спеціальна система огинання рельєфу, внаслідок чого вона може достатньо ефективно здійснювати такі польоти. З дронами все трохи складніше, вони більш примітивні, тому є висока ймовірність, що вони можуть зачепитись за дерева й впасти", — додає він.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов у коментарі Фокусу заявив, що Москву атакували саме українські безпілотники. На його думку, удар по російській столиці за допомогою дронів — це так звана "акція відплати" за Київ.