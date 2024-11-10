Понад 30 БПЛА атакували Москву: що відомо про руйнування та постраждалих (відео)

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО нібито успішно працювала в міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна. Проте в ЗМІ повідомляють про загоряння будинків та постраждалих місцевих.

10 листопада безпілотні літальні апарати атакували Москву. За словами міського голови міста Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито знищила 32 повітряні цілі. Про це він написав у своєму Telegram.

"На даний момент знищено 32 безпілотники, які летіли на Москву", — сказав Сергій Собянін.

Він зауважив, що російська ППО нібито працювала в міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна.

Російське видання Shot розповіло, що внаслідок падіння уламків БПЛА на приватний будинок у селі Станове під Раменським, попередньо, постраждала одна людина — у неї зафіксовано опіки. Також пошкоджено автомобіль, який стояв поруч з будинком.

Натомість губернатор Московської області Андрій Воробйов зазначив, що в селищі Станове спалахнули два будинки після падіння БПЛА.

"Від уламків постраждала 52-річна жінка, її госпіталізували до лікарні з опіками обличчя, шиї та рук – стан середньої тяжкості, зараз вона у реанімації. Обов'язково швидко надаємо всю необхідну допомогу", — пояснив він.

В аеропорту Шереметьєво введено план "Ковер". "РИА Новости" з посиланням на Росавіацію повідомили про введення тимчасових обмежень на роботу аеропорту з 9:45 мск для "забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".

Нагадаємо, вночі 9 листопада безпілотники СБУ й ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області (Росія). Цепідприємство входить до корпорації "Ростєх" і виробляє боєприпаси, порох і матеріали для військово-промислового комплексу.

7 листопада у ЗМІ розповіли, що український роботизований дрон-літак із дистанційним керуванням та вибухівкою пролетів 1126 кілометрів до стоянки російського Каспійського флоту в Дагестані. Там БПЛА уразив відразу три кораблі.