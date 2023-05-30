"ПВО в Москве вообще не работает": что показала атака БПЛА на столицу РФ, — эксперт

Неизвестные беспилотники утром 30 мая атаковали Москву. По разной информации, в операции было задействовано от 8 до 32 аппаратов. Кремль сразу обвинил в ударе по столице РФ Киев, но даже российские эксперты утверждают, что дроны были не украинскими. Фокус спросил у военного аналитика Александра Коваленко, кто же стоит за атакой и какие выводы можно сделать после операции.

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Атака беспилотников по Москве показала, что российская система противовоздушной обороны вообще не эффективна. Такое мнение в комментарии Фокусу высказывает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

"Россияне не могут полноценно обеспечивать защиту своей столицы. Неважно, кто именно запустил эти БПЛА, факт остается фактом — российская противовоздушная оборона, которую они называли "лучшей в мире" и "не имеющей аналогов", вообще не защищает, она не эффективна", – комментирует эксперт.

По словам Коваленко, сейчас невозможно достоверно говорить о том, кто именно стоит за операцией. Официального подтверждения от Киева, что это украинские дроны, не было, отмечает аналитик.

По мнению эксперта, атака может являться частью политической игры внутри самой России.

"Россияне сейчас находятся в состоянии перманентной внутренней конфронтации. Все понимают, что РФ проиграет войну, и после этого там начнут искать виновных в этом, начнутся полноценные, а не какие-то демонстрационные чистки. Поэтому конфронтация между силовыми структурами нарастает уже сегодня", — объясняет он.

Эксперт не исключает, что за операцией может стоять бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, у которого давний конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Таким образом, он, как предполагает Коваленко, мог дискредитировать как самого главу Минобороны, так и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Действительно, после сегодняшней атаки Пригожин очень резко, в присущей ему манере, высказался о российском оборонном ведомстве.

"Отрывайте свои ср***ки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы — Министерство обороны. Вы не сделали них***ра, чтобы наступать. Какого х***я вы допускаете прилет этих беспилотников в Москву?" — заявил главарь "вагнеровцев".

Если все же предположить, что атаковавшие столицу РФ беспилотники были украинскими, то такой запуск мог быть тестовым, говорит собеседник Фокуса.

"Я не исключаю [такого варианта]. К тому же любой запуск дронов ставит своей целью не только уничтожение какого-либо конкретного объекта, но также выявление позиций противовоздушной обороны врага", — продолжает Коваленко.

Беспилотники обязательно выполняют доразведку — фиксируют локации ПВО, выясняют, какие средства используются против них. Таким образом, формируется соответствующая карта размещения ПВО с информацией о ее типе.

Российские СМИ опубликовали подробную карту с поражением дронов в Москве

Главная проблема с запуском дронов на Москву

Согласно сообщениям российских СМИ, часть дронов не смогла долететь до столицы РФ, потому что по дороге они зацепились за деревья или провода из-за того, что двигались слишком низко. Как объясняет Коваленко, это действительно проблема при запуске беспилотников — слишком низкие высоты для полета используют, чтобы обойти систему ПВО, но при этом трудно избежать препятствий.

"Кстати, ракета Storm Shadow незаметна для российских ПВО, потому что она тоже использует сверхнизкую высоту полета — 30 метров. Но в отличие от дронов у нее есть специальная система огибания рельефа, в результате чего она может достаточно эффективно совершать такие полеты. С дронами все немного сложнее, они более примитивны, поэтому высока вероятность, что они могут зацепиться за деревья и упасть», — добавляет он.

Напомним, военнослужащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов в комментарии Фокусу заявил, что Москву атаковали именно украинские беспилотники. По его мнению, удар по российской столице с помощью дронов — это так называемая "акция возмездия" за Киев.