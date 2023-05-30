"Часть самообороны Украины": в МИД Британии прокомментировали атаки дронов в Москве

В британском МИД уверены: у Украины есть право на самозащиту и за пределами собственных границ, если это мешает РФ обстреливать украинские города.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на пресс-конференции в Эстонии, заявил, что у Украины есть "законное право" на атаки и за пределами своих границ, передает Sky News.

Отвечая на вопрос британских журналистов об атаке дронов в Москве утром 30 мая, и о том, имеет ли Киев право атаковать российскую территорию, глава МИД Великобритании сказал, что не хотел бы делать предположения о происхождении беспилотников в Москве.

Однако он подчеркнул, что Киев имеет "законное право на самооборону".

"Он [Киев] имеет законное право делать это в пределах своих границ, но и за их пределами, чтобы подорвать способность России направлять атаки на саму Украину", — добавил он.

По словам Клеверли, "законные военные цели" за пределами собственных границ Украины — это тоже часть самообороны Украины. И это нужно признать.

Напомним, что Путин впервые прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По словам президента РФ, это была провокация и попытка вызвать ответ.

Напомним, что, по словам военного аналитика Александра Коваленко, ПВО в Москве вообще не работает, на что указала атака дронов на российскую столицу.

Аналитики также рассказали, что "глушилки" в Москве работали настолько мощно, что подавили даже спутниковые навигаторы в автомобилях. Применение подобного подхода крайне опасно в борьбе с БПЛА над городами.