Путін ледь не потрапив під атаку БПЛА у своїй резиденції в Підмосков'ї, — росЗМІ

За даними близьких до Кремля осіб, у день обстрілу Володимира Путіна підняла рано-вранці служба безпеки через повітряну загрозу. Журналісти вважають, що він міг перебувати в "Ново-Огарьово".

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Під час атаки по Москві та Підмосков'ю 30 травня безпілотні літальні апарати ледь не вдарили по резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це пише російське видання The Moscow Times із посиланням на близьке до Кремля джерело.

Повідомляється, що в момент обстрілу російський президент перебував у своїй резиденції "Ново-Огарьово", що загрожувало його безпеці.

Співрозмовник журналістів зазначив, що того дня служба безпеки розбудила Путіна рано-вранці через повітряну загрозу. Про те, що робочий день 30 травня розпочався в російського президента "зовсім рано", також заявляв спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Автори публікації вказали на те, що депутат Держдуми Олександр Хінштейн опублікував список районів Підмосков'я, в яких було збито безпілотники. Одна з локацій розташована за 10 кілометрів від резиденції Путіна "Ново-Огарьово".

Крім того, один із мешканців Рубльовки, який проживає по сусідству з резиденцією Путіна, розповів представникам ЗМІ, що в день атаки прокинувся приблизно о 6-й ранку від звуків вибухів.

Нагадаємо, що 30 травня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи та спрацювала система протиповітряної оборони. За даними російських журналістів, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 дронів.

Раніше, 2 травня, у місті Валдай Новгородської області Російської Федерації сталася пожежа в будівлі військкомату, яка розташована за 20 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна "Довгі Бороди".

Ми також писали про те, що, за даними ЗМІ від 20 січня, поряд із резиденцією російського президента Володимира Путіна "Ново-Огарьово" під Москвою встановили систему протиповітряної оборони.