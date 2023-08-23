В России создали конкурента Shahed-136: что известно о загадочном дроне "Изделие 54"

Предполагается, что ударный беспилотник будут собирать в торговом центре, а производством займется семья бизнесменов, которые производят "Ланцеты".

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На выставке "Армия 2023" в России было анонсировано создание загадочного ударного дрона "Изделие 54", сообщает Forbes. Предполагается, что это будет дальнобойный дрон-камикадзе, который составит конкуренцию иранским Shahed.

"Изделие 54" анонсировала компания "Аэроскан", которую возглавляет сын конструктора "Ланцетов" Александра Захарова — Никита. Семья владеет 50,85% акций Zala Aero Group, выпускающей самые опасные на сегодня российские дроны "Ланцет". По мнению Forbes вряд ли бизнес Никиты будет конкурировать с бизнесом отца, так что "Изделие 54" эксперты издания не рассматривают как конкурента "Ланцета". Скорее всего, по их мнению, "Изделие 54" дополнит или составит конкуренцию иранским Shahed-136 за счет повышенной дальнобойности.

"Если это "Изделие 54" будет беспилотником "дальнего радиуса действия", то ему, вероятно, придется больше конкурировать с Shahed-136, но все зависит от характеристик", — сказал Forbes Сэмюэл Бендетт , эксперт по российским дронам и советник CNA и CNAS. "Вполне возможно, что этот новый беспилотник заполнит пробел между возможностями "Ланцета" и Shahed-136 с дальностью действия 80–200 км или может быть разработан для еще большей дальности", — отметил эксперт.

"Изделие 54" может замнить Shahed-136 Фото: Facebook

Как стало известно журналистам Forbes, эта анонсированная модель является инициативной разработкой компании. В "Изделии 54" используются новейшие алгоритмы искусственного интеллекта, а в настоящее время модель проходит финальные испытания перед запуском в производство.

Forbes отмечает, что в "Ланцете" используется процессор Jetson TX2 американского производства, оптимизированный для нейронных сетей и обеспечивающий возможности искусственного интеллекта дронов, который, как полагают, помогает дрону-камикадзе захватывать цели, определенные оператором. "Изделие 54" может использовать контрабандные процессоры, а алгоритмы, подключаемые к камере дрона, могут обнаруживать ориентиры и осуществлять навигацию, когда GPS глушится, а машинное обучение может идентифицировать цели без вмешательства человека.

Предположительно в этом ижевском ТЦ будут собирать дроны "Изделие 54" Фото: Facebook

Американское издание уже предположило, где могут производить "Изделие 54". Скорее всего, сборка дронов будет осуществляться в Ижевске на базе торгового комплекса "Италмас". В конце прошлого года от аренды в этом ТЦ отказались многие зарубежные бренды, которые покинули Россию из-за санкций. Согласно расследованию местных журналистов, здание ТЦ приобрела компания "Аэроскан" Никиты Захарова. А еще в августе 2020 года его отец, Александр Захаров, предложил закрыть торговые центры, торгующие иностранными брендами, и перепрофилировать их под производство дронов.

Forbes отмечает, что в связи с этим должна появиться новая шутка: "В Америке вы идете в торговый центр за новым дроном. В России новые дроны приходят из торговых центров за тобой!". Только это смертельные устройства, отмечают журналисты.

Любопытно, что семья Захаровых активно "присела" на бизнес по созданию и продаже беспилотников для армии РФ. Как было отмечено выше, отец семейства, Александр Захаров, владеет контрольным пакетом акций Zala Aero Group (выпуск "Ланцетов"), его сын Никита руководит "Аэроскан" (дрон-разведчик Z-20 и "Изделие 54"), а у дочери Александра Захарова, Марии, также есть собственная компания по производству дронов "Орион". Сам Никита Захаров почему-то предпочел получать образование на Западе (учился в Оксфорде) и владеет недвижимостью в Лондоне.

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