Сколько стоит "перечень пожеланий", который Минобороны Украины передало США, — эксперты

Согласно оценкам экспертов, сумма на новое оружие для ВСУ вполне реалистична для бюджета США. Но есть определенные нюансы, связанные со временем поставки.

Related video

В запросе Минобороны Украины, с которым обратились к правительству США, указано девять позиций различных типов оружия. Ориентировочная стоимость единицы вооружения колеблется от 23 млн долл. до 2,5 млрд долл. Хватит ли средств, которые Конгресс может предоставить Украине, на закупку желаемых систем в нужном количестве? На вопрос ответили эксперты портала Deffence Express.

Эксперты составили список военной техники, которая, согласно материалу Reuters, есть в перечне Минобороны Украины. После этого воспользовались открытыми данными по экспортной цене на указанные позиции. Далее предположили, сколько именно этих устройств может войти в пакет. В итоге получили общую стоимость — около 59,7 млрд долл.

Согласно ориентировочным оценкам, Украина заказала пакет военной помощи, который содержит следующие позиции:

многофункциональные истребители F/A-18 в количестве 64 ед. по 177,3 млн долл. за единицу — суммарная стоимость 11,35 млрд долл;

многофункциональные истребители F-16 — 64 ед. по 162,5 млн долл. за единицу — 10,4 млрд долл;

ударные вертолеты AH-64 Apache — 64 ед. по 125 млн долл. за единицу — 8 млрд долл;

грузовые самолеты C-17 Globemaster III — 12 ед. по 258,3 млн долл. за единицу — 3,1 млрд долл;

грузовые самолеты C-130 Super Hercules — 12 ед. по 529,2 млн долл. за единицу — 6,35 млрд долл;

транспортные вертолеты UH-60 Blackhawk — 64 ед. по 62,5 млн долл. за единицу — 4 млрд долл;

танки M1 Abrams — 180 ед. по 23,9 млн долл. за единицу — 4,3 млрд долл;

БПЛА MQ-9 и MQ-1C — 64 ед. по 150 млн долл. за единицу — 9,6 млрд долл;

комплексы противоракетной обороны THAAD — 2 ед. по 2,5 млрд долл. — 5 млрд долл.

Авторы Defence Express указали, что указанные суммы — это ориентировочная цена техники, запасных частей, логистики, обучения. Итог в 59,7 млрд долл. является вполне подъемным для бюджета США, учитывая то, что на 2024 год правительство президента Джо Байдена планирует получить от Конгресса 61 млрд долл. для Украины.

Однако при этом возникает ряд проблем, отметили эксперты.

Во-первых, техника не будет поставляться одномоментно, а растянется на определенное время. На какое именно, не указали.

Во-вторых, стоимость может быть и меньше, поскольку оценки делались по экспортным ценам, а для Украины они могут быть ниже.

В-третьих, 61 млрд долл. — это цена не только на оружие как таковое, но и на предоставление боеприпасов, необходимых ВСУ. Авторы Defence Express не указали ориентировочную стоимость снарядов, которые, вероятно, войдут в следующие пакеты помощи США.

Оружие для Украины — детали

Отметим, издание The Washington Post описало, как происходило планирование контрнаступления ВСУ в 2023 году. В частности, в статье рассказали о недостаточных темпах поставки оружия, которое должно быть использовано бойцами Сил обороны во время штурмов российских позиций. Также вспомнили, что далеко не вся западная техника прибывала в надлежащем состоянии — некоторую приходилось серьезно ремонтировать.

Между тем в ЕС в начале 2023 года обещали, что произведут для Украины 1 млн снарядов 155 мм. Однако в ноябре 2023 года стало известно, что за почти год выполнена лишь треть поставок. В то же время Россия одномоментно получила от Северной Кореи 1 млн снарядов — они поступили сразу, как об этом договорились лидеры обеих стран.

Напоминаем, 6 декабря Палата представителей Конгресса США не поддержала выделение пакета по национальной безопасности, размером 106 млрд долл., из которых 61 млрд долл. должен был поступить Украине. За несколько часов до голосования президент Байден предостерег американских политиков: объяснил, что будет с Европой, если дать Путину победить.