Как можно быстрее: Европарламент ускорил процедуру выделения средств на боеприпасы для Украины

Решение, обнародованное европейскими чиновниками, еще не означает, что деньги на выпуск боеприпасов уже выделены. Впереди — еще один этап, а затем — решение проблем с производством снарядов.

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Европейские чиновники начали выполнять третий пункт плана, который ускорит выпуск снарядов, нужных Украине для ведения боевых действий. Об этом рассказала пресс-служба Европейского Совета.

Пункт плана касается проблемы поиска средств на ускорение выпуска снарядов. 13 июля по этому вопросу пришли к согласию две европейские институции — Европейский Совет и Европейский парламент.

Благодаря согласованной позиции вскоре наконец выделят 500 млн евро и используют их, чтобы усилить производственные мощности, которые существуют в Европе. При этом планируют, что будут выпускать и артиллерийские снаряды, и ракеты, и боеприпасы класса "земля-земля".

Сегодняшние решения все еще не означают, что процесс начался. Впереди следующий шаг, объясняется в сообщении пресс-службы. Теперь эту согласованную позицию должны утвердить обе институции — Евросовет и Европарламент.

Отметим, 20 марта 2023 года Евросовет согласился выделить 1 млн евро на снаряды для Украины. При этом половина этой суммы сразу шла на закупку снарядов, а половина — на стимулирование производства.

В сети можно отыскать перечень оружейных заводов, которые выпускают снаряды разных типов. Авторы аналитического материала насчитали их несколько десятков.

Между тем мировые СМИ отметили ряд проблем по наращиванию производства боеприпасов.

Например, лидер выпуска снарядов калибра 155 мм Nammo способен навыпускать лишь 20 тыс. снарядов в год, а приложив определенные усилия — 200 тыс. снарядов в год в 2028 году. Между тем Украине нужно 250 тыс. снарядов в месяц и уже сейчас.

С другой стороны немецкий производитель Rheinmetall уверял, что способен выпускать 450 тыс. снарядов в год. А в будущем нарастит до 600 тыс. снарядов в год.

Также отметили еще одну проблему — в Европе не хватит пороха и других взрывчатых веществ для производства такого количества снарядов. В частности, об этом говорят представители завода Explosia — государственной компании Чехии, которая производит порох.

Напоминаем, 13 июля Германия сообщила о военном пакете помощи, который уже получила Украина. В пакете — 6 новых установок "Гепард", которые используют против дронов-камикадзе.

В свою очередь накануне стало известно о программе обучения украинских пилотов в Румынии. Пилотов будут учить летать на бомбардировщиках F-16: есть и самолеты, и инструкторы, и тренажеры.