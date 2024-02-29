Чипи можуть різко подорожчати разом із технікою: причина вельми незвична і неочевидна

За даними S&P, світові виробники чипів уже споживають стільки ж води, скільки Гонконг — місто з населенням 7,5 мільйона осіб.

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Аналітики з S&P вважають, що нестача води загрожує виробникам мікросхем, таким як TSMC. Це, зі свого боку, може призвести до зростання цін на напівпровідники та різноманітні пристрої, повідомляє видання CNBC.

За даними S&P, споживання води на одиницю продукції TSMC зросло більш ніж на 35% після переходу на 16-нанометрові технологічні вузли у 2015 році. Напівпровідникові фірми, такі як тайванська TSMC, наражаються на ризик нестачі води в міру розвитку технологій переробки, йдеться у звіті S&P Global Ratings. Напівпровідникові чипи, як відомо, широко використовуються в споживчих пристроях — від смартфонів до телевізорів, і від якості роботи TSMC залежать такі компанії, як Nvidia і Apple.

Індустрія виробництва чіпів страждає від нестачі води, через те, що фабрики щодня споживають величезну кількість цієї рідини для охолодження обладнання та очищення пластин від пилу і сміття. За даними S&P, світові виробники чипів уже споживають стільки ж води, скільки Гонконг, місто з населенням 7,5 мільйона осіб.

"Існує прямий зв'язок між споживанням води та складністю чипів, оскільки фабрики використовують не просту прісну воду, а надзвичайно чисту — для промивання пластин між кожним наступним виробничим процесом. Що досконаліший напівпровідник, то більше етапів обробки він проходить, то більше води споживається", — сказав аналітик S&P Global Ratings Хінс Лі.

Споживання води зросло через перехід на передові вузли, які вимагають більшої кількості виробничих процесів, кажуть у S&P. З огляду на домінування TSMC у виробництві сучасних мікросхем, потенційні збої в роботі, пов'язані з водою, можуть порушити глобальний ланцюжок поставок.

Однак аналітики зазначили, що домінування дає змогу TSMC фіксувати кінцевий попит і компенсувати зниження продажів за рахунок зростання цін.

"Якщо компанія зможе зберегти своє технологічне лідерство, вплив будь-якої волатильності обсягів виробництва на бізнес-профіль і прибутковість TSMC, ймовірно, буде керованим", — заявили в аналітичній компанії.

Тайванський гігант виробляє близько 90% передових чипів у світі, які використовуються в додатках штучного інтелекту і квантових обчислень. TSMC також могла б зосередитися на виробництві досконаліших чипів замість низькорентабельних зрілих в умовах обмежених запасів води, що, на думку S&P, може збільшити прибуток.

У звіті наголошується, що споживання води в напівпровідниковій промисловості буде збільшуватися на середні та високі однозначні відсотки щороку, що зумовлено розширенням потужностей і вимогами розвитку технологічних процесів.

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Залежність від води стане важливим фактором для кредитоспроможності напівпровідникових компаній. Неправильне поводження з водними ресурсами може порушити їхню роботу, погіршити фінансові показники та потенційно завдати шкоди відносинам із клієнтами, вважає Лі. Крім того, кліматичні зміни призводять до виникнення екстремальних погодних умов, посух і нестабільності опадів, обмежуючи здатність виробників чипів управляти стабільністю виробництва.

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