Тайвань вдарить по Китаю і дуже боляче: острів залишить КНР без передових чипів

Якщо санкції будуть схвалені урядом Тайваню, Китай не зможе виробляти чипи 14-нм і менше.

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Тайвань планує посилити заборону на експорт чіпів до Китаю, розширивши список заборонених технологій, комплектуючих і обладнання. Зокрема під заборону можуть потрапити фотомаски та деякі високоякісні матеріали, пише Аsia times.

Міністерство економіки Тайваню готує другий раунд заборони на експорт чипів після того, як 5 грудня 2023 року відомство заборонило експорт 12-ти типів машин для виробництва процесорів і деталей до них. Йдеться про обладнання для створення чипів за 14-нанометровим техпроцесом або менше.

Міністерство має намір обмежити поставки фотомасок, підкладок і тонких плівок місцевого виробництва на материковий Китай. Попередньо повідомляється, що нові санкції можуть бути схвалені урядом у березні та реалізовані в першій половині 2024-го.

Фотомаска — це пластина з кремнію, вкрита візерунком, який, своєю чергою, складається з непрозорих, прозорих і фазозсувних областей. Цей візерунок проектується на інші кремнієві пластини в процесі літографії та переноситься на них. Підкладка — це безпосередньо сама кремнієва пластина, а тонка плівка — метал, нанесений на таку пластину. Без цих компонентів створити процесори неможливо.

Представник міністерства заявив, що уряд ще не ухвалив рішення з цього питання і не встановив графік введення в дію заявлених санкцій. Але, додав він, уряд консультуватиметься з експертами з різних секторів, щоб гарантувати, що напівпровідникова галузь Тайваню зможе зберегти свої переваги і продовжувати розвиток.

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Раніше цього місяця тайванські ЗМІ повідомили, що Міністерство торгівлі США в березні відправить чиновників на Тайвань, щоб зустрітися з острівними виробниками мікросхем у Сіньчжу і Тайнані та пояснити їм правила експорту чипів зі США.

Ми повідомляли читачам про те, що Китай накопичує великі сили перед новим ударом США. Очікуючи посилення санкцій Білого дому, КНР поспішає придбати якомога більше японського та голландського літографічного обладнання, та й про власних виробників не забуває.