Війна чипів розгорається: Китай накопичує великі сили перед новим ударом США

Очікуючи посилення санкцій Білого дому, КНР поспішає придбати якомога більше японського та голландського літографічного обладнання, та й про власних виробників не забуває.

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Різке зростання продажів обладнання для виробництва чипів є ознакою прийдешніх потрясінь. Відомо, що перед збройними конфліктами, країни накопичують боєприпаси і паливо, а китайські компанії зайняті розширенням виробничих напівпровідникових потужностей, пише видання The Wall Street Journal.

Те, що КНР закуповує літографічне обладнання у європейських і японських виробників, безсумнівно, грає на руку останнім, однак також віщує тривожні події в майбутньому. Так, згідно з даними митниці КНР, імпорт напівпровідникового обладнання до Піднебесної 2023 року зріс на 14% у річному обчисленні та склав майже 40 млрд доларів США.

Китайські виробники мікросхем поспішають закупити якомога більше обладнання в очікуванні посилення експортних обмежень США. Вони намагаються придбати, насамперед, літографічні машини для друку схем на кремнієвих пластинах. Японія і Нідерланди, ключові постачальники таких машин, спільно зі США ввели власні обмеження на експорт до Китаю.

За даними китайської митниці, у 2023 році імпорт літографічних "верстатів" з Нідерландів до Китаю збільшився майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чисті продажі систем у КНР голландської компанії ASML потроїлися у 2023 році. На частку Китаю торік припало 29% загальних чистих продажів систем ASML — порівняно з 14% у 2022 році.

ASML уже тривалий час не може продавати до Китаю свої новітні машини для літографії в крайньому ультрафіолеті (EUV). Нові обмеження не дозволяють компанії експортувати і деякі менш досконалі машини. Минулого місяця виробник заявив, що уряд Нідерландів відкликав ліцензії на експорт деяких літографічних машин до Китаю. ASML вважає, що у 2024 році може втратити частку продажів у Китай у розмірі від 10% до 15%.

Зусилля Китаю з виробництва найпередовіших чипів стримуються санкціями США, проте місцеві виробники активно просувають власні більш зрілі технології. Наприклад, Semiconductor Manufacturing International (SMIC), заявляє, що її капітальні витрати цього року становитимуть близько 7,5 млрд доларів.

Довгостроковим ризиком для іноземних виробників чипового обладнання є прагнення КНР відмовитися від західних рішень. Хоча Китаю знадобиться багато часу, щоб освоїти деякі ключові технології, як-от літографія, вже існують ніші, де китайські постачальники можуть замінити західних. За оцінками компанії Bernstein, у 2023 році постачальники з Китаю займають близько 14% внутрішнього ринку обладнання для виробництва кремнієвих пластин, порівняно з 3% у 2018 році. Аналітики очікують, що ця частка зросте до 29% у 2026 році.

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До числа лідерів входить Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), що виробляє інструменти для травлення і для створення схем на пластинах. Компанія ще не повідомила про результати за 2023 рік, але її остання публічна оцінка передбачає зростання виручки на 32% у річному обчисленні. За оцінками самої компанії, продажі її основного обладнання для сухого травлення зросли на 49%. Минулого року кількість нових замовлень зросла на 60%, що вказує на триваюче зростання.

Для західних і японських виробників обладнання обмеження на експорт до Китаю є одночасно і благословенням, і прокляттям. Наразі продажі у них йдуть повним ходом. Але довгострокові ризики зростають, особливо в нижній частині технологічного спектра.

Раніше ми писали про те, що США змушують виробників чипів масово залишати Китай. Білий дім робить усе можливе, щоб послабити напівпровідникову сферу КНР, підключаючи таких союзників як Японія.