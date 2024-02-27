"Не надали допомогу": розкрито причину смерті українського блогера Юрія Ворожка (відео)

Юрій Ворожко був відомим блогером-мільйонником, який допомагав людям. Його життя обірвалося під час тренування в басейні. Нині родина блогера подала заяву в поліцію на заклад, де стався інцидент.

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Стало відомо, що блогер мільйонник Юрій Ворожко, який вчора, 26 лютого, втопився в одному із басейнів Кропивницького помер від механічної асфіксії. Результатами судово-медичної експертизи поділилася волонтер та громадська діячка Катерина Стерпул.

"Механічна асфіксія — тобто, що легені заповнилися водою, по простому — захлебнувся…Це значить, що йому не надали належної допомоги у басейні Fun Club. Ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає. Це халатність працівників, а далі вже будемо дивитися як будуть розвиватися події", -сказала подруга сім’ї.

Вона також повідомила, що наразі родина загиблого Юрія Ворожко вже подала заяву до поліції у рамках частини 3 ст. 136 ККУ "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

Зокрема, за попередніми даними, Юрій Ворожко пробув близько 10 хвилин під водою. Тим часом працівники басейну не змогли надати йому медичну допомогу та врятувати його.

Смерть Юрія Ворожка: що говорять у закладі, де потонув блогер

Фокус звернувся за офіційним коментарем до керівника закладу, де сталася подія, Гаріка Хачатряна. Коментувати подію він відмовився.

"Всі питання до правоохоронних органів", — відповів чоловік.

Нині Фокус чекає офіційний коментар від поліції.

Тим часом у адміністрація закладу, де стався нещасний випадок, повідомила, що наразі заклад працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Юрію Ворожко було лише 32 роки. У нього залишилася вагітна дружина та двоє дітей. Блогер мав свій YouTube-канал за яким слідкувало понад 1 мільйон людей, а також вів сторінку в мережі TikTok. Блогер спеціалізувався на волонтерстві, допомозі бездомним, пенсіонерам та знедоленим. Історію цих людей Юрій показував у себе в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, у віці 49 років після п'ятирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозо помер американський актор Кеннет Мітчелл, відомий глядачам за фільмами "Зоряний шлях" ("Star Trek").