Зірка "Стартрека" Кеннет Мітчелл помер у 49 років

Хворобу акторові діагностували у 2018 році. У нього залишилися двоє дітей і дружина.

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Американський актор Кеннет Мітчелл, відомий глядачам за фільмами "Зоряний шлях" ("Star Trek"), помер у віці 49 років після п'ятирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом. Про його смерть повідомила сім'я на сторінці покійного в Instagram.

"Протягом п'яти з половиною років Кен зіткнувся з низкою жахливих проблем, пов'язаних із БАС. І в істинній манері Кена йому вдалося піднятися над кожною з них із витонченістю і прагненням жити повним і радісним життям у кожен момент. Для близьких він був відомий як шукач надії, мрійник, який вірить у мрії, футболіст, що гуляє пляжем, ловець ведмедів, ландшафтний дизайнер, садівник, веслувальник на каное, щасливий турист, дослідник природи, любитель кішок, що володіє заразливим сміхом. Відправник нотаток, кіноглядач, художник, слухач музики, знавець спорту, детальна людина, мандрівник світом, дядько-жартівник, молодший брат, партнер Сьюзен і, насамперед, гордий батько", — ідеться в публікації.

Мітчелл зіграв клінгонів Кола, Кол-Ша і Тенавіка, а також Аурелліо в серіалі "Зоряний шлях: Дискавері" і озвучив кількох персонажів в епізоді серіалу "Зоряний шлях: Нижні палуби".

Народжений 25 листопада 1974 року в Торонто, Мітчелл знявся в кількох фільмах і телешоу, включно з "Капітаном Марвелом", "Дивом", "Єрихоном", "Клубом дружин астронавтів", "Тією, що розмовляє з примарами" та "Переплутані при народженні".

У серпні 2018 року акторові поставили діагноз БАС, також відомий як хвороба Лу Геріга, і він почав користуватися інвалідним візком у жовтні 2019 року. В інтерв'ю журналу People у лютому 2020 року Кеннет публічно оголосив, що у нього виснажливе неврологічне захворювання.

З 2019 року Кеннет пересувався в інвалідному візку

"У той момент, коли нам сказали, що це (БАС), я ніби потрапив у свій власний фільм. Ось як це було, ніби я дивився сцену, де комусь кажуть, що він невиліковно хворий. Це була просто повна невіра, шок", — зізнавався він.

У нього залишилися дружина Сьюзен Мей Пратт і двоє дітей, Лайла і Каллум.

Його колега по фільму "Зоряний шлях: Дискавері" Ентоні Репп прокоментував смерть актора:

"Для мене велика честь знати його, і я ніколи не забуду його радісну доброту і неймовірну мужність".

На сторінці GoFundMe, створеній подругою його дружини Керолін Левінські, йдеться: "Кена дуже багато хто любив. А для тих із нас, кому пощастило опинитися на його орбіті, він завжди був опорою. Тепер наша черга бути поруч із ним, підтримуючи прекрасну сім'ю, яку він залишив".

Раніше Фокус писав, що від аналогічного захворювання у 2023 році помер бойфренд Сандри Буллок Брайан Рендолл.