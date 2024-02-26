Звезда "Стартрека" Кеннет Митчелл умер в 49 лет

Болезнь актеру диагностировали в 2018 году. У него остались двое детеей и жена.

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Американский актер Кеннет Митчелл, известный зрителям по фильмам "Звездный путь" ("Star Trek"), скончался в возрасте 49 лет после пятилетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. О его смерти сообщила семья на странице покойного в Instagram.

"В течение пяти с половиной лет Кен столкнулся с рядом ужасных проблем, связанных с БАС. И в истинной манере Кена ему удалось подняться над каждой из них с изяществом и стремлением жить полной и радостной жизнью в каждый момент. Для близких он был известен как искатель надежды, мечтатель, верующий в мечты, футболист, гуляющий по пляжу, ловец медведей, ландшафтный дизайнер, садовник, гребец на каноэ, счастливый турист, исследователь природы, любитель кошек, обладающий заразительным смехом. Отправитель заметок, кинозритель, художник, слушатель музыки, знаток спорта, детальный человек, путешественник по миру, дядя-шутник, младший брат, партнер Сьюзен и, прежде всего, гордый отец"., – говорится в публикации.

Митчелл сыграл клингонов Кола, Кол-Ша и Тенавика, а также Ауреллио в сериале "Звездный путь: Дискавери" и озвучил нескольких персонажей в эпизоде ​​сериала "Звездный путь: Нижние палубы".

Родившийся 25 ноября 1974 года в Торонто, Митчелл снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая "Капитан Марвел", "Чудо", "Иерихон", "Клуб жен астронавтов", "Говорящая с призраками" и "Перепутанные при рождении".

В августе 2018 года актеру поставили диагноз БАС, также известный как болезнь Лу Герига, и он начал пользоваться инвалидной коляской в октябре 2019 года. В интервью журналу People в феврале 2020 года Кеннет публично объявил, что у него изнурительное неврологическое заболевание.

С 2019 года Кеннет передвигался в инвалидной коляске

"В тот момент, когда нам сказали, что это (БАС), я как будто попал в свой собственный фильм. Вот как это было, будто я смотрел сцену, где кому-то говорят, что он неизлечимо болен. Это было просто полное неверие, шок", – признавался он.

У него остались жена Сьюзен Мэй Пратт и двое детей, Лайла и Каллум.

Его коллега по фильму "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп прокомментировал смерть актера:

"Для меня большая честь знать его, и я никогда не забуду его радостную доброту и невероятное мужество".

На странице GoFundMe, созданной подругой его жены Кэролин Левински, говорится: "Кена очень многие любили. А для тех из нас, кому посчастливилось оказаться на его орбите, он всегда был опорой. Теперь наша очередь быть рядом с ним, поддерживая прекрасную семью, которую он оставил".

Ранее Фокус писал, что от аналогичного заболевания в 2023 году скончался бойфренд Сандры Буллок Брайан Рэндолл.