"Думала, що це якийсь фейк": помер відомий український блогер-мільйонник (відео)

Юрій Ворожко — відомий блогер, який мав мільйонну аудиторію. Зранку чоловік пішов на тренування в басейн, де через декілька годин потонув. Нині причину смерті встановлює слідство.

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У віці 32-роки помер відомий блогер мільйонник Юрій Ворожко родом із Кропивницького. Подія трапилася сьогодні, 26 лютого, в одному із місцевих спортивно-оздоровчих комплексів міста "Фан-клуб". Про це у себе на сторінці повідомила волонтер та громадська діячка Катерина Стерпул.

"Друзі в мене така новина, що я просто в шоці. Я думала, що це просто якийсь фейк, чи брехня, але ні, це насправді і нашого друга, Юри Ворожко, більше немає з нами", — сказала Катерина.

За її словами, Юра сьогодні вранці був на тренуванні у "Фан-клубі", у басейні.

За попередньою версією блогеру стало зле. На місце пригоди викликали швидку допомогу, яка через 5 хвилин була на місці. Однак у результаті лікарі вже констатували смерть чоловіка. Як розповів лікар швидкої Сергій Табачук, коли вони прибули на місце, чоловіку надавала першу медичну допомогу тренер, яка працює в басейні. Однак реанімаційні дії не допомогли чоловіку. Він помер.

"Я не знаю яким чином, він просто там потонув. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Ну, а сталося саме так", — прокоментувала подію подруга Юрія Ворожко.

Юрій Ворожко Фото: https://www.facebook.com/yura.vorozhko/photos_by

Що говорять у поліції?

У поліції факт смерті чоловіка в одному з спортивно-оздоровчих комплексів також підтвердили. За словами речниці ГУ НП у Кіровоградській області Віталіни Бевзенко, на тілі чоловіка жодних слідів насильницької смерті встановлено не було. Причину смерті з'ясовувати буде судово-медична експертиза.

Як подію прокоментували в закладі, де помер блогер?

Одразу після інциденту, адміністрація "Фан-клубу" опублікувала на офіційній сторінці в інстаграм повідомлення, в якому зазначила, що через технічні причини басейн сьогодні не працюватиме.

Натомість подруга блогера Катерина Стерпул обурилася поведінкою адміністрації закладу, де загинув Юрій Ворожко.

"Не розумію, чому замовчують, що це трапилося у Фан-клубі? А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу? 10 хвилин Юрій пролежав під водою! І ніхто не подав руку допомоги", — написала Катерина.

Смерть Юри Ворожко Смерть Юри Ворожко

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Коли відбудеться прощання?

На сторінці Юрія з’явився допис від імені його дружини Ірини, яка написала, що про причини і час прощання з чоловіком повідомить згодом.

Коментар дружини Юри Ворожко

У свою чергу Катерина Стерпул опублікувала оголошення в якому шукає людину, яка займеться промовою під час поховання блогера. Вона також заявила, що Юрій Ворожко мав певні критерії щодо свого поховання, тому церемонія прощання буде дещо відрізнятися від стандартних.

"У Юри були особливі побажання і щодо кремації. Не буде стандартного обіду, буде фуршет і це треба людям пояснювати. Тому треба така людина", — сказала Катерина.

Радіоведучий Слава Дьомін про смерть Юрія Ворожко

Відомий радіоведучий Слава Дьомін також поділився новиною про смерть блогера. Як виявилося, вони були друзями. За декілька днів до смерті Юрія, вони запланували зустріч.

"Я в шоці!!! Сьогодні в Кропивницькому в басейні потонув мій хороший знайомий, волонтер і людина, яка зробила багато для знедолених — Юрій Ворожко. Ми тільки позавчора розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали і домовились зустрітись на днях, щоб узгодити подальші дії. Юра справді був одним з найдобріших і безкорисних людей, яких я знав. Він мав стати батьком втретє…", — написав Дьомін.

Юрій Ворожко з родиною Фото: https://www.facebook.com/yura.vorozhko/photos_by

Хто такий Юрій Ворожко?

Юрій Ворожко – відомий блогер, який мав свій YouTube-канал на який підписано понад 1 мільйон людей, а також мав акаунт у мережі TikTok. Він спеціалізувався на волонтерстві, допомозі бездомних, пенсіонерів та знедолених. Історію цих людей Юрій показував у себе в соціальних мережах.

Відомо, що Юрій був одружений. Його жінку звати Ірина. Спільно пара виховує старшого сина та доньку. Нещодавно стало відомо, що пара чекає на третю дитину — донечку.

Нагадаємо, раніше ми писали, у віці 49 років після п'ятирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозо помер американський актор Кеннет Мітчелл, відомий глядачам за фільмами "Зоряний шлях" ("Star Trek").