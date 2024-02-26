"Думала, что это какой-то фейк": умер известный украинский блогер-миллионник (видео)

Юрий Ворожко — известный блогер, который имел миллионную аудиторию. Утром мужчина пошел на тренировку в бассейн, где через несколько часов утонул. Сейчас причину смерти устанавливает следствие.

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В возрасте 32-года умер известный блогер миллионник Юрий Ворожко родом из Кропивницкого. Происшествие случилось сегодня, 26 февраля, в одном из местных спортивно-оздоровительных комплексов города "Фан-клуб". Об этом у себя на странице сообщила волонтер и общественный деятель Екатерина Стерпул.

"Друзья у меня такая новость, что я просто в шоке. Я думала, что это просто какой-то фейк, или ложь, но нет, это на самом деле и нашего друга, Юры Ворожко, больше нет с нами", — сказала Екатерина.

По ее словам, Юра сегодня утром был на тренировке в "Фан-клубе", в бассейне.

По предварительной версии блогеру стало плохо. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая через 5 минут была на месте. Однако в результате врачи уже констатировали смерть мужчины. Как рассказал врач скорой Сергей Табачук, когда они прибыли на место, мужчине оказывала первую медицинскую помощь тренер, которая работает в бассейне. Однако реанимационные действия не помогли мужчине. Он умер.

"Я не знаю каким образом, он просто там утонул. У меня в голове не укладывается, как такое вообще может произойти. Ну, а произошло именно так", — прокомментировала событие подруга Юрия Ворожко.

Юрий Ворожко Фото: https://www.facebook.com/yura.vorozhko/photos_by

Что говорят в полиции?

В полиции факт смерти мужчины в одном из спортивно-оздоровительных комплексов также подтвердили. По словам пресс-секретаря ГУ НП в Кировоградской области Виталины Бевзенко, на теле мужчины никаких следов насильственной смерти установлено не было. Причину смерти выяснять будет судебно-медицинская экспертиза.

Как событие прокомментировали в заведении, где умер блогер?

Сразу после инцидента, администрация "Фан-клуба" опубликовала на официальной странице в инстаграм сообщение, в котором отметила, что по техническим причинам бассейн сегодня не будет работать.

Зато подруга блогера Екатерина Стерпул возмутилась поведением администрации заведения, где погиб Юрий Ворожко.

"Не понимаю, почему замалчивают, что это случилось в Фан-клубе? А то, что человеку стало плохо и никто не обратил внимание? 10 минут Юрий пролежал под водой! И никто не подал руку помощи", — написала Екатерина.

Смерть Юры Ворожко Смерть Юры Ворожко

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Когда состоится прощание?

На странице Юрия появилось сообщение от имени его жены Ирины, которая написала, что о причинах и времени прощания с мужем сообщит позже.

Комментарий жены Юры Ворожко

В свою очередь Екатерина Стерпул опубликовала объявление в котором ищет человека, который займется речью во время захоронения блогера. Она также заявила, что Юрий Ворожко имел определенные критерии относительно своего захоронения, поэтому церемония прощания будет несколько отличаться от стандартных.

"У Юры были особые пожелания и по кремации. Не будет стандартного обеда, будет фуршет и это надо людям объяснять. Поэтому надо такой человек", — сказала Екатерина.

Радиоведущий Слава Демин о смерти Юрия Ворожко

Известный радиоведущий Слава Демин также поделился новостью о смерти блогера. Как оказалось, они были друзьями. За несколько дней до смерти Юрия, они запланировали встречу.

"Я в шоке!!! Сегодня в Кропивницком в бассейне утонул мой хороший знакомый, волонтер и человек, который сделал много для обездоленных — Юрий Ворожко. Мы только позавчера разговаривали с Юрой, потому что есть дети-сироты, которым совместно помогали и договорились встретиться на днях, чтобы согласовать дальнейшие действия. Юра действительно был одним из самых добрых и бескорыстных людей, которых я знал. Он должен был стать отцом в третий раз...", — написал Демин.

Юрий Ворожко с семьей Фото: https://www.facebook.com/yura.vorozhko/photos_by

Кто такой Юрий Ворожко?

Юрий Ворожко — известный блогер, который имел свой YouTube-канал на который подписано более 1 миллиона человек, а также имел аккаунт в сети TikTok. Он специализировался на волонтерстве, помощи бездомным, пенсионерам и обездоленным. Историю этих людей Юрий показывал у себя в социальных сетях.

Известно, что Юрий был женат. Его жену зовут Ирина. Совместно пара воспитывает старшего сына и дочь. Недавно стало известно, что пара ждет третьего ребенка — дочь.

Напомним, ранее мы писали, в возрасте 49 лет после пятилетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом умер американский актер Кеннет Митчелл, известный зрителям по фильмам "Звездный путь" ("Star Trek").