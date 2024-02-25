"Невыразимо тяжело": украинский журналист погиб на фронте (фото)

Коллеги вспоминают Владимира Петренко как уравновешенного, искреннего, доброго друга, который всегда был готов подставить плечо поддержки. Он работал в библиотеке, занимался журналистикой, волонтерством и музыкой.

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На войне погиб воин из города Малина Житомирской области Владимир Петренко. Его жизнь оборвалась во время вражеского минометного обстрела. Об этом стало известно из страницы Малинской городской общины в Facebook.

Сообщается, что Владимир работал в Малинской центральной публичной библиотеке, вел разговорный клуб "Говорим на украинском", принимал активное участие в местных мероприятиях, был участником духового оркестра "Малин".

Владимир Петренко вел активную культурную жизнь Фото: Полісся.today

В конце 2023 года Владимира призвали в ряды Вооруженных сил Украины, а 22 февраля 2024 года он погиб во время российского минометного обстрела.

"Невыразимо тяжело сообщать эту новость, ведь мать потеряла сына, друзья — товарища, а вся громада — достойного жителя", — говорится в сообщении.

О гибели Владимира Петренко также написал портал "Полісся.today".

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"В боях с врагом на Купянском направлении фронта оборвалась жизнь нашего коллеги-журналиста, волонтера, музыканта и библиотекаря Владимира Петренко из Малина. После мобилизации в конце декабря и учебного центра он успел повоевать совсем немного. Нашему защитнику навсегда остался 31 год", — сообщили в издании.

По информации издания, Владимир погиб на Купянском направлении.

Коллеги украинского защитника, журналисты "Полесье.today" рассказали, что тот отличался спокойным характером и острым умом. Владимир много читал, а также с детства увлекался музыкой.

В 2014-м году он окончил Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова по специальности издательское дело и редактирование. Его первым местом работы стала редакция газеты "Малинские новости", где он работал корреспондентом.

Владимир Петренко на выпуске из университета Фото: Полісся.today

Вскоре Владимир присоединился к благотворительному фонду "Волонтер 2015". Он помогал детям-сиротам, участникам АТО/ООС, и тяжело больным. Был одним из тех, кто высадил первые деревья в парке Героев российско-украинской войны.

Владимир высадил первые деревья в парке Героев российско-украинской войны Фото: Полісся.today

"Он навсегда останется в нашей памяти уравновешенным, искренним, добрым другом, который всегда был готов подставить плечо поддержки", – написали коллеги Владимира.

Напомним, 22 февраля стало известно, что на фронте погиб 35-летний исследователь истории меннонитов, ученый Максим Штатский. Он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее, 16 февраля появилась информация о гибели известного реконструктора Романа Кулика из Тернопольской области. Он был участником десантно-штурмовых войск и активно участвовал в деятельности волонтерских организаций.