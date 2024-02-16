"Ушел как мужчина": в боях за Украину погиб известный реконструктор из Тернопольщины (фото)

Роман Кулик был бойцом 81-й отдельной аэромобильной бригады в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Точное место его смерти не озвучивают.

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В результате жестоких сражений на фронте погиб известный реконструктор Роман Кулик из Тернопольской области. Он был участником десантно-штурмовых войск и активно участвовал в деятельности волонтерских организаций. Об этом сообщил его побратим Александр Иванюк.

"Друзья, на фронте погиб многим известный нам друг, реконструктор и воин Роман Кулик. Родом из Чорткова. По детскому был наивный, немного странноватый, но очень добрый и щедрый. Хотя нелегкая жизнь его должна была сделать черствым и невеждой", – написал он.

В соцсообществе "Наш край – Чертковщина" добавили, что Роман Кулик служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде (Слобожанская) в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В боях за Украину погиб известный Тернопольский реконструктор Роман Кулик

Знакомые и друзья выразили свои соболезнования родным и близким воина в социальных сетях.

"Ты был настоящим другом. Помню, как приехал ко мне на позиции, как привозил мне вкусности. А теперь тебя нет. Почивай с миром. Вечная и светлая память Герою Украины!" – указала знакомая погибшего защитника.

Также Александр Иванюк добавил, что всегда будет помнить своего друга.

"К сожалению, мы вместе многое не успели сделать и воспроизвести, но спи спокойно… Мы будем тебя помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться. Ты ушел как мужчина, как воин! Смерть твоя лучшая из всех!" – добавил Александр Иванюк.

Пост Александра Иванюка

Напомним, 4 февраля стало известно о гибели чемпиона мира Александра Белоконя на фронте.

20 января во время боевого задания на Запорожском направлении погиб бывший солист Ривненской областной филармонии Богдан Соломко.