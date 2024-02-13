"Сын погиб, я и пошел": украинский военный со слезами рассказал, как оказался на фронте (видео)

По словам бойца Ивана "Гуцула", ранее он работал трактористом и шофером, но после смерти сына отправился на фронт механиком-водителем.

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Украинский боец Иван с позывным "Гуцул" рассказал, что принял решение защищать свою страну того, как его сын погиб на фронте. Об этом он сообщил в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, которая побывала в Купянске.

"Гуцул" работаем механиком-водителем на Купянском направлении — перевозит военных на позиции.

"Тихо подъезжаю, парни выгружаются, я прячу машину, чтобы дрон не увидел, потому что мина прилетит. Работал раньше трактористом и шофером. Пришел добровольцем", — поделился он.

Также боец рассказал, что после начала полномасштабной войны на фронте погиб его сын.

"Сын погиб, я и пошел. И воюю. Жалко сына. Еще в 2022 году. Он погиб, и что я буду дома сидеть? Внучка осталась, а дед пошел воевать. Мой сын добровольцем с первых дней пошел", — рассказал Иван.

После интервью Эсхакзай призналась в своем Instagram, что также не смогла сдержать слез, услышав историю военного.

"Боль отца, потерявшего ребенка на войне, а племянник получил инвалидность. Брала интервью и плакала", — призналась она.

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Напомним, украинский командир Станислав Краснов рассказал, что бои под Купянском идут без пауз и выходных. Враг непрерывно давит, пытаясь захватить господствующую высоту.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отмечал, что ВС РФ сконцентрировали в районе Купянска 42 тысячи военных. Однако не все эти оккупанты находятся на линии соприкосновения.