Украинского спортсмена мобилизовали в марте 2023 года. Он погиб на фронте в 32-летнем возрасте.

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На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины 32-летний Александр Белоконь. Об этом сообщил заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе Вадим Кисиль в своем Facebook.

"На войне с российскими фашистами погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины", — сказал Вадим Кисиль.

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В Белоцерковской организации спорта "БОС" также заявили о страшной потере для спортивной семьи Белоцерковской городской территориальной общины.

"И снова страшная потеря для спортивной семьи Белоцерковской городской территориальной общины — погиб Защитник Украины — стронгмен, Мастер спорта, Рекордсмен Книги рекордов Украины, Александр Белоконь. Искренние соболезнования родным и близким. Вечный покой души и Слава воину, который отдал жизнь за независимость Украины! Слава Герою!" — говорится в сообщении.

По информации издания Varta1, мужчину мобилизовали в марте 2023 года.

Александр Белоконь

Александр Белоконь: что о нем известно

Александр Белоконь родился в Белой Церкви Киевской области. Он был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 году в центре Одессы он установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году он получил Мастера спорта по богатырским играм. В этом же году он получил титул "Самого сильного человека Украины-2020".

Напомним, 29 января стало известно о том, что в боях за Донбасс погиб актер Коломыйского академического драматического театра имени Ивана Озаркевича и Ривненского академического музыкально-драматического театра, участник народного ансамбля танца "Сварга" Владимир Фединчук. По словам мэра Ровно Александра Третьяка, он погиб 22 января в селе Михайловка.

20 января во время боевого задания на Запорожском направлении погиб бывший солист Ровненской областной филармонии Богдан Соломко. Мужчина пошел защищать Украину вместе с отцом и братом в начале полномасштабного вторжения.