"Пішов як чоловік": у боях за Україну загинув відомий реконструктор із Тернопільщини (фото)
Роман Кулик був бійцем 81-ї окремої аеромобільної бригади у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ. Точного місця його смерті не озвучують.
Унаслідок жорстоких боїв на фронті загинув відомий реконструктор Роман Кулик із Тернопільської області. Він був учасником десантно-штурмових військ і брав активну участь у діяльності волонтерських організацій. Про це повідомив його побратим Олександр Іванюк.
"Друзі, на фронті загинув багатьом відомий нам друг, реконструктор і воїн Роман Кулик. Родом із Чорткова. По-дитячому був наївний, трохи дивакуватий, але дуже добрий і щедрий. Хоча нелегке життя його мало б зробити черствим і невігласом", — написав він.
У соцспільноті "Наш край — Чортківщина" додали, що Роман Кулик служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді (Слобожанська) у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Знайомі та друзі висловили свої співчуття рідним і близьким воїна в соціальних мережах.
"Ти був справжнім другом. Пам'ятаю, як приїхав до мене на позиції, як привозив мені смаколики. А тепер тебе немає. Спочивай з миром. Вічна і світла пам'ять Герою України!" — вказала знайома загиблого захисника.
Також Олександр Іванюк додав, що завжди пам'ятатиме свого друга.
"На жаль, ми разом багато чого не встигли зробити і відтворити, але спи спокійно... Ми будемо тебе пам'ятати. Будемо згадувати, коли будемо цілитися. Ти пішов як чоловік, як воїн! Смерть твоя найкраща з усіх!" — додав Олександр Іванюк.
Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про загибель чемпіона світу Олександра Білоконя на фронті.
20 січня під час бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко.