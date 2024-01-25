"Був неперевершеним у всьому": на фронті загинув відомий український співак (фото)

Військовослужбовець Богдан Соломко мав позивний "Паваротті" і був парамедиком у лавах "Правого сектора".

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У жорстоких боях у військами РФ загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко, який мав позивний "Паваротті". Він був родом із міста Сарни. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

"Паваротті" був парамедиком у лавах "Правого сектора". Ще з початку повномасштабної війни в Україні він разом із батьком і братом пішов захищати Батьківщину від ворогів.

20 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, він втратив життя. Поблизу перебував його брат, який також зазнав серйозних травм, але попри це зміг евакуювати тіло Богдана з бойового поля.

"Паваротті" повертається на щиті! Саме такий позивний був у Богдана, він боровся за державу, за культуру, яку ніс у маси, за незалежність нашої держави! Він був неперевершеним у всьому! Навіки в строю! Вічна слава і пам'ять Герою...", — зазначили в Сарненській міськраді.

25 січня громада вшанує пам'ять Героя.

Богдан Соломко

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet. Український військовий керував винищувачем МіГ-29. Він віддав свою молодість захисту держави. Україна втрачає найкращих своїх синів, написав льотчик Karaya.

Також 8 січня на фронті загинув український поет Максим Кривцов.