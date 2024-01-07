"Дуже талановита людина": на війні загинув український поет Максим Кривцов

Наприкінці 2023 року Кривцов оголошував про вихід своєї збірки віршів "Вірші з бійниці". Її він хотів подарував головкому ЗСУ Валерію Залужному.

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На фронті загинув український поет Максим Кривцов. Про це у себе в Facebook повідомив письменник Любко Дереш.

Він назвав Кривцова дотепною і надзвичайно талановитою людиною, з якою він особисто бачився. Так, воїн був слухачем лекцій Дереша на ветеранській програмі "Голос війни".

Також письменник опублікував фрагмент із синопсису незакінченого роману Кривцова:

"Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна".

Зазначимо, що 29 грудня 2023 року Кривцов заявив про вихід своєї збірки віршів "Вірші з бійниці".

"Утім, у мене є ще кілька мрій. Мені б хотілося подарувати збірку Залужному. Хотілося б, щоб різні блогери десь і згадали вірші, якщо вони для них сподобаються", — написав тоді Кривцов.

Хто такий Максим Кривцов

Максим Кривцов був учасником Революції Гідності. 2014 року закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю — дизайнер взуття. У 2-14 році вирушив добровольцем на фронт. Учасник АТО та ООС. Брав участь у бойових діях 5-го батальйону ДУК "Правий сектор" (2014-2015), згодом став старшим кулеметником у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet. Український військовий керував винищувачем МіГ-29. Він віддав свою молодість захисту держави. Україна втрачає найкращих своїх синів, написав льотчик Karaya.