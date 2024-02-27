"Не оказали помощь": раскрыта причина смерти украинского блогера Юрия Ворожка (видео)

Юрий Ворожко был известным блогером-миллионником, который помогал людям. Его жизнь оборвалась во время тренировки в бассейне. Сейчас семья блогера подала заявление в полицию на заведение, где произошел инцидент.

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Стало известно, что блогер миллионник Юрий Ворожко, который вчера, 26 февраля, утонул в одном из бассейнов Кропивницкого умер от механической асфиксии. Результатами судебно-медицинской экспертизы поделилась волонтер и общественный деятель Екатерина Стерпул.

"Механическая асфиксия — то есть, что легкие заполнились водой, по простому — захлебнулся...Это значит, что ему не оказали должной помощи в бассейне Fun Club. Никаких тромбов, никаких сердечных и других предположений даже нет. Это халатность работников, а дальше уже будем смотреть как будут развиваться события", -сказала подруга семьи.

Она также сообщила, что сейчас семья погибшего Юрия Ворожко уже подала заявление в полицию в рамках части 3 ст. 136 УК "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".

В частности, по предварительным данным, Юрий Ворожко пробыл около 10 минут под водой. Между тем работники бассейна не смогли оказать ему медицинскую помощь и спасти его.

Смерть Юрия Ворожка: что говорят в заведении, где утонул блогер

Фокус обратился за официальным комментарием к руководителю заведения, где произошло событие, Гарику Хачатряну. Комментировать произошедшее он отказался.

"Все вопросы к правоохранительным органам", — ответил мужчина.

Сейчас Фокус ждет официальный комментарий от полиции.

Между тем в администрация заведения, где произошел несчастный случай, сообщила, что сейчас заведение работает в обычном режиме.

Напомним, ранее Фокус писал, что Юрию Ворожко было всего 32 года. У него осталась беременная жена и двое детей. Блогер имел свой YouTube-канал за которым следило более 1 миллиона человек, а также вел страницу в сети TikTok. Блогер специализировался на волонтерстве, помощи бездомным, пенсионерам и обездоленным. Историю этих людей Юрий показывал у себя в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали, в возрасте 49 лет после пятилетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом умер американский актер Кеннет Митчелл, известный зрителям по фильмам "Звездный путь" ("Star Trek").