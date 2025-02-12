Единственный выход — переустановить систему: в Steam обнаружили игру с вирусом

Игра PirateFi с вредоносным ПО была бесплатной и получала в основном положительные отзывы.

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В Steam, сервисе компании Valve, где можно покупать компьютерные игры, обнаружили игру со вшитым трояном. Игра-симулятор в пиратском сеттинге PirateFi вышла только на прошлой неделе, и была бесплатной. Об этом пишет The Gamer.

PirateFi — это был неприметный симулятор выживания в пиратском сеттинге с возможностью рыбачить, собирать ресурсы и строить свое поселение на острове. Но 10 февраля Valve удалила проект с платформы, а всем игрокам, которые запускали игру, были отправлены письма с предупреждением.

Скриншот с PirateFi Фото: Скриншот

Оказалось, что в PirateFi был зашит троян, который, скорее всего, попал на компьютеры всех игроков, кто ее скачал. Valve уже порекомендовал проверить свою систему антивирусом, а лучше всего вообще переустановить операционную систему.

"Разработчик этой игры загрузил в Steam билд, содержащий подозрительное вредоносное программное обеспечение. Вы играли в PirateFi в Steam, пока этот билд был активен, поэтому вполне вероятно, что эти вредоносные файлы запустились на вашем компьютере", — сказано в письме с предупреждением.

Письмо с предупреждением Фото: Скриншот

Скриншоты игры, трейлер и историю на SteamDB еще можно посмотреть, но страница в магазине больше недоступна.

Игру PirateFi в Steam запустил 6 февраля разработчик Seaworth Interactive. В сабреддите Steam объяснили, что учетная запись Steam разработчика этой игры загружает в Steam сборки, содержащие вероятно вредоносное ПО. "Красным флагом" стало еще и то, что разработчик не представлен ни в каких соцсетях.

К счастью, в нее играло не так много людей. PirateFi, возможно, и была бесплатной, но, похоже, не привлекла большой аудитории до того, как ее изъяли. По оценкам Video Game Insights, разработчик "продал" 1530 единиц, тогда как Gamalytic считает, что PirateFi скачали около 859 человек.

Ее оценка в обзорах была не так уж плоха, составляя 88 процентов положительных отзывов, что, несомненно, было вызвано тем фактом, что она не стоила игрокам ни одного цента.

Напомним, ранее эксперты из компании Binarly, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили риск взлома прошивки UEFI, вследствие чего огромное количество техники, работающей на операционной системе Windows или Linux, может оказаться под угрозой хакерских атак.