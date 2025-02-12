Єдиний вихід — перевстановити систему: у Steam виявили гру з вірусом

Гра PirateFi зі шкідливим ПЗ була безкоштовною та отримувала здебільшого схвальні відгуки.

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У Steam, сервісі компанії Valve, де можна купувати комп'ютерні ігри, виявили гру із вшитим трояном. Гра-симулятор у піратському сеттінгу PirateFi вийшла тільки минулого тижня, та була безкоштовною. Про це пише The Gamer.

PirateFi — це був непримітний симулятор виживання в піратському сеттингу з можливістю рибалити, збирати ресурси та будувати своє поселення на острові. Але 10 лютого Valve видалила проєкт із платформи, а всім гравцям, які запускали гру, було надіслано листи з попередженням.

Скриншот із PirateFi Фото: Скриншот

Виявилося, що в PirateFi був зашитий троян, який, найімвірніше, потрапив на комп'ютери всіх гравців, хто її завантажив. Valve вже порекомендував перевірити свою систему антивірусом, а найкраще взагалі перевстановити операційну систему.

"Розробник цієї гри завантажив у Steam білд, що містить підозріле шкідливе програмне забезпечення. Ви грали в PirateFi в Steam, поки цей білд був активний, тому цілком імовірно, що ці шкідливі файли запустилися на вашому комп'ютері", — сказано у листі із попередженням.

Лист із попередженням Фото: Скриншот

Скриншоти гри, трейлер та історію на SteamDB ще можна переглянути, але сторінка в магазині більше недоступна.

Гру PirateFi у Steam запустив 6 лютого розробник Seaworth Interactive. У сабреддіті Steam пояснили, що обліковий запис Steam розробника цієї гри завантажує в Steam збірки, що мають, ймовірно, шкідливе ПЗ. "Червоним прапором" стало ще й те, що розробник не представлений у жодних соцмережах.

На щастя, у неї грало не так багато людей. PirateFi, можливо, і була безкоштовна, але, схоже, що не привабила велику аудиторію до того, як її вилучили. За оцінками Video Game Insights, розробник "продав" 1530 одиниць, тоді як Gamalytic вважає, що PirateFi завантажили приблизно 859 осіб.

Її оцінка в оглядах була не така вже й погана, становлячи 88 відсотків позитивних відгуків, що, безсумнівно, було викликано тим фактом, що вона не коштувала гравцям жодного цента.

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