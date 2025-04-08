Впервые с ноября: состояние Илона Маска упало ниже 300 млрд долларов, — Bloomberg

В понедельник после того, как акции Tesla продолжили падение, Маск потерял еще 4,4 млрд долларов, и стал "шестым крупнейшим неудачником" в списке 500 самых богатых людей мира по версии издания. В то же время в США владельцы электрокаров Tesla начали продавать свои автомобили в знак протеста и нежелания быть причастными к компании Маска.

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О стремительном падении состояния миллиардера на фоне пошлин президента США Дональда Трампа рассказало издание Bloomberg 8 апреля.

Потеря более 4 миллиардов долларов в понедельник произошла вслед за потерей 31 миллиарда, случившейся на прошлой неделе.

"Это произошло после падения на 31 миллиард долларов в четверг и пятницу на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Всего в этом году Илон Маск потерял более 134 миллиардов долларов.

"В понедельник Маск стал шестым крупнейшим неудачником в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg", — отмечается в материале.

Также сообщается, что в целом индекс упал на 271 миллиард долларов, и называют 7 апреля "худшим днем за всю историю". Именно падение состояния миллиардера исследователи вопроса определяют как продолжение "потрясающего разворота", случившегося еще с тех пор, как его роль в Белом доме и должность высокопоставленного чиновника Трампа сделали его "мишенью" вместе с компанией Tesla для протестов и возмущений.

В США автомобильные владельцы избавляются от своих Tesla

Журналисты сообщают, что действия и посты Илона Маска в соцсетях отталкивают потенциальных покупателей Tesla. В материале The New York Times за 6 апреля говорится о том, что после того, как миллиардер присоединился к администрации Дональда Трампа, многие владельцы Tesla начали продавать свои автомобили — преимущественно в знак протеста, или же из-за того, что не хотят быть связанными с компанией Маска.

Отмечается, что на протяжении последних двух месяцев такие акции протеста участились, особенно на фоне того, что миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства.

Напомним, Маск решил похвастаться перед публикой своими навыками компьютерной игры: он запустил онлайн-трансляцию игры Path of Exile 2, однако через несколько минут ее выключил. Об этом Фокус узнавал 8 апреля.

Также Маск обнародовал видео, на котором продемонстрировал близость между США и Россией. Об этом Фокус сообщал 7 апреля.