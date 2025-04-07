"Пішки по крижаному мосту": Ілон Маск показав близькість Росії та США (відео)

Американський мільярдер Ілон Маск показав хвилинний ролик про географічну близькість США і Росії. Дві країни розділяють менше 100 кілометрів Берингової протоки.

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Відеокадри бізнесмен опублікував у своїй соціальній мережі Х.

Автори кліпу звертають увагу, що в Беринговій протоці є два острови: Малий Діомед і Великий Діомед. Перший належить США, а другий — РФ, але між ними відстань менше 4 кілометрів.

Американський острів являє собою найбільш ізольоване місто, там проживає 82 цивільні особи в маленькому однойменному містечку. Російська частина острова територіально більша, постійного населення там немає, є лише база прикордонників.

"Взимку вода замерзає і між двома островами утворюється крижаний міст. Можна перетнути кордон просто пішки", — розповідає авторка.

При цьому різниця в часі між двома островами — 21 година. Опинившись у Росії з боку США, людина буквально потрапляє в майбутнє і стає "мандрівником у часі".

У коментарях до публікації Маска частина користувачів соцмережі позитивно оцінили факти з відео і закликали до союзництва з Росією.

"Дикість. США і РФ — сусіди, у них має бути природне партнерство", — написав блогер Йен Майлз Чон.

Нагадаємо, 5 квітня жителі 50 штатів США висловили невдоволення політикою чинного президента країни Дональда Трампа та його старшого радника Ілона Маска.

Джерела Politico розповідали, що Ілон Маск скоро може піти з посади. Можливо, мільярдер повернеться до свого бізнесу.