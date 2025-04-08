Ілон Маск стежить за нелояльними до Трампа чиновниками за допомогою ШІ, — Reuters

Департамент ефективності уряду США (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска стежить за чиновниками, вороже налаштованими до президента Дональда Трампа. Для цього в хід ідуть технології штучного інтелекту.

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Про це повідомили джерела агентства Reuters, обізнані в питанні.

Наразі пильно відстежують роботу Агентства з охорони навколишнього середовища на предмет нелояльності до поглядів і політики Трампа. Із січня поточного року відомство відправило у відпустку майже 600 співробітників і заявило про скорочення бюджету на 65%.

Більша частина діяльності DOGE секретна, але інцидент зі стеженням за представниками влади стане прикладом "незвичайного використання" сучасних технологій, упевнені співрозмовники.

Команда DOGE при цьому вільно спілкується в додатку Signal, що порушує федеральні правила секретності. Також активно в роботі задіюється чат-бот Grok AI, розроблений компанією xAI Ілона Маска.

Білий дім, DOGE і Маск не відповіли на прохання прокоментувати дані про можливе стеження за нелояльними чиновниками. Використання ШІ та Signal посилює побоювання кіберекспертів щодо обмеженої прозорості діяльності DOGE.

"Маск і адміністрація Трампа можуть використовувати інформацію, зібрану ШІ, для просування власних інтересів або переслідування політичних цілей", — зазначили джерела агентства.

DOGE використовує ШІ для моніторингу додатків і програмного забезпечення для спілкування, включно з Microsoft Teams, який широко використовується для віртуальних дзвінків і чатів.

"Нам сказали, що вони шукають "антитрампівську" або "антимасковську" мову. Будьте обережні з тим, що говорите, друкуєте і робите", — пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, Кімбал Маск, молодший брат Ілона Маска, критикував нові мита, запроваджені Дональдом Трампом. На його думку, нинішній американський лідер ризикує стати "найбільш високоподатковим" за всю історію.

Ілон Маск 7 квітня Маск втратив 4,4 млрд доларів статків через те, що власники електромобілів Tesla почали продавати їх. Таким чином люди протестують проти дій бізнесмена.