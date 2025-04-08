Илон Маск следит за нелояльными к Трампу чиновниками с помощью ИИ, – Reuters

Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска следит за чиновниками, враждебно настроенными к президенту Дональду Трампу. Для этого в ход идут технологии искусственного интеллекта.

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Об этом сообщили источники агентства Reuters, осведомленные в вопросе.

В настоящее время пристально отслеживается работа Агентства по охране окружающей среды на предмет нелояльности к взглядам и политике Трампа. С января текущего года ведомство отправило в отпуск почти 600 сотрудников и заявило о сокращении бюджета на 65%.

Большая часть деятельности DOGE секретна, но инцидент со слежкой за представителями власти станет примером "необычного использования" современных технологий, уверены собеседники.

Команда DOGE при этом свободно общается в приложении Signal, что нарушает федеральные правила секретности. Также активно в работе задействуется чат-бота Grok AI, разработанный компанией xAI Илона Маска.

Белый дом, DOGE и Маск не ответили на просьбы прокомментировать данные о возможной слежке за нелояльными чиновниками. Использование ИИ и Signal усиливает опасения киберэкспертов по ограниченной прозрачности деятельности DOGE.

"Маск и администрация Трампа могут использовать информацию, собранную ИИ, для продвижения собственных интересов или преследования политических целей", — отметили источники агентства.

DOGE использует ИИ для мониторинга приложений и программного обеспечения для общения, включая Microsoft Teams, который широко используется для виртуальных звонков и чатов.

"Нам сказали, что они ищут "антитрамповский" или "антимасковский" язык. Будьте осторожны с тем, что говорите, печатаете и делаете", — объяснил собеседник.

Напомним, Кимбал Маск, младший брат Илона Маска, критиковал новые пошлины, введенные Дональдом Трампом. По его мнению, нынешний американский лидер рискует стать "самым высоконалоговым" за всю историю.

Илон Маск 7 апреля Маск потерял 4,4 млрд долларов состояния из-за того, что владельцы электромобилей Tesla начали продавать их. Таким образом люди протестуют против действий бизнесмена.