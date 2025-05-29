Дуров анонсував інтеграцію ШІ Grok в Telegram і прибуток в 300 мільйонів: що відповів Маск

Американський мільярдер, власник компаній Tesla, SpaceX та xAI, відповів російському підприємцю Павлу Дурову, який анонсував появу Grok в Telegram вже влітку 2025 року. Між підприємцями відбувся короткий діалог, з якого зрозуміло, що угоди ще немає.

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Коментар Маска увечері 28 травня з'явився у соцмережі X (Twitter).

Допис мільярдера з'явився опівночі 29 травня, через шість годин після анонсу Дурова. Маск написав, що "жодної угоди не підписано". Через годину у коментарі прийшов росіянин і зауважив, що залишилось узгодити деталі, але домовленості все ж є.

"Правда. В принципі домовлено, але формальності очікують вирішення", — написав російський підприємець.

Дуров і Маск — діалог між підприємцями щодо Grok в Telegram Фото: Скриншот

Тим часом у Telegram можна відшукати бот Grok. Бачимо, що він має 147 тис. користувачів щомісяця і є безплатний доступ для власників Premium-акаунтів.

Дуров і Маск — як виглядає бот Grok в Telegram Фото: Скриншот

Grok — система штучного інтелекту, створена американською компанією xAI. Система інтегрована у соціальну мережу X: власник обох компаній — Ілон Маск. У січні підприємець розповів про появу покращеної версії ШІ — бота Grok 3, доступного для усіх користувачів соцмережі. Користувачі можуть вести індивідуальний діалог, а можна консультуватись прямо у стрічці під дописами інших користувачів, щоб отримати спростування чи підтвердження якогось факту.

Дуров і Маск — деталі

Зазначимо, 28 травня Фокус розповів про ідею Дурова інтегрувати ШІ Grok у соцмережу X. Підприємець опублікував допис в X, у якому ідеться про нові можливості для користувачів російського месенджера і про те, що є домовленість на річне партнерство з Ілоном Маском. Крім того, підприємець очікує зростання прибутків від співпраці з американцем. Ідеться про прибуток у 300 млн дол., який складатиметься з двох джерел — готівкою та як частина акцій компанії Маска xAI. Додатково буде ще 50% від грошей, які заплатять користувачі за новий сервіс, написав Дуров.

Попередній публічний діалог Дурова та Маска відбувся влітку 2024 року. Павло Дуров вихвалявся, що має по світу 100 дітей. Маск не оцінив досягнення росіянина і написав, що той не досягнув рівня Чингісхана.

Нагадуємо, у січні Дуров висміяв заяву власника Meta Марка Цукерберга про відмову від фактчекінгу у Facebook. Тоді ж власник Telegram оприлюднив кількість акаунтів, які щомісяця видаляються з месенджера, та пояснив причини таких рішень. У травні Grok "посперечався" зі старшим сином Дональда Трампа, який накинувся на дружину експрезидента США Джилл Байден.