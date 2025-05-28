В Telegram з'явиться штучний інтелект: Дуров заявив про співпрацю з Ілоном Маском

Влітку 2025 року Telegram, який належить російському бізнесмену Павлу Дурову, інтегрує технологію штучного інтелекту Grok від компанії xAI. Цю компанію очолює Ілон Маск.

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Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров в соціальній мережі X.

"Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про партнерство на 1 рік, щоб надати Grok від xAI для понад мільярда наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram", – йдеться у повідомленні.

Голова компанії додав, що це партнерство "зміцнить фінансове становище Telegram".

"Це також зміцнить фінансове становище Telegram: ми отримаємо $300 млн готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок на xAI, проданих через Telegram", – написав Дуров.

Нагадаємо, Росія використовує месенджер Telegram і українські мобільні мережі, атакуючи Україну ударними безпілотниками "Шахед". Фокус спробував розібратися, як це відбувається і чи можна їм перешкодити.

Фокус також писав, що месенджер Telegram за 12 років існування жодного разу не розкрив спецслужбам і поліції зміст особистих листувань користувачів. Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що "краще покине ринок країни", ніж порушить принципи шифрування та основні права людини. За Законом Євросоюзу про цифрові послуги, у разі видачі судом постанови Telegram розкриває лише IP-адреси та номери телефонів підозрюваних у скоєнні злочинів, а не їхні повідомлення, поінформував бізнесмен.