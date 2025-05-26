Керування "Шахедами" через Telegram: чи допомагає месенджер наводити удари по Україні

Росія використовує месенджер Telegram і українські мобільні мережі, атакуючи Україну ударними безпілотниками "Шахед". Фокус спробував розібратися, як це відбувається і чи можна їм перешкодити.

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"Шахеди" і Telegram

25 травня британське видання The Economist опублікувало статтю під назвою "Росія обрушує на Україну пекельний вогонь". Посилаючись на інженерів, які вивчають захоплені "Шахеди", журналісти розповіли про записку російського інженера, нібито знайдену в одному з безпілотників. У ній згадувався новий алгоритм зв'язку, коли безпілотники контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео операторам-людям у режимі реального часу. Крім того, пише The Economist зі слів тих самих інженерів, останні моделі "Шахедів" не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби, оскільки не використовують систему GPS, оснащені штучним інтелектом і використовують українські мережі інтернету та стільникового зв'язку.

Інформація про нову систему управління "Шахедами" викликала багато запитань в українців. Відомий фахівець із радіотехнологій і зв'язку Сергій Бескрестнов із псевдонімом "Флеш" частково її спростував і пояснив ситуацію у своєму блозі. За його словами, жодної записки не було і "Шахедами" не можна керувати через Telegram. Месенджер справді використовується для координації атак, однак боти лише передають дані про політ, як-от швидкість і висота. Це допомагає відстежувати переміщення літальних апаратів над Україною і виявляти, де їх збили, але не дає змоги змінювати маршрут після запуску.

Для цього дрони оснащені модемами LTE c SIM-картами і підключаються до мобільного інтернету. Технологія не нова, адже використовується росіянами щонайменше з 2023 року. Сергій Бескрестнов запевняє, що українські фахівці заважають ЗС РФ користуватися стільниковими мережами, крім того, засоби РЕБ, як і раніше, діють. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що росіяни вміють дистанційно керувати "Шахедами", хоча їх все одно збивають.

Російський "Шахед" із модемом стільникового зв'язку на борту

Експерт із телекомунікацій Роман Химич у коментарі Фокусу підтвердив, що росіяни можуть використовувати мобільні мережі операторів України для організації каналів зв'язку з БПЛА, однак вони навряд чи підходять для синхронного управління "Шахедами" або іншими дронами в реальному часі.

По-перше, затримка сигналу занадто велика і може досягати сотень мілісекунд. По-друге, антени базових станцій розраховані на охоплення простору, безпосередньо прилеглого до земної поверхні, абоненти на висоті 500, а тим паче 2000 і більше метрів не можуть розраховувати на стабільний зв'язок, тому безпілотники не скрізь можуть зловити сигнал.

Проте мобільні мережі цілком придатні для передавання керівних команд в асинхронному режимі, якщо час реакції може бути досить великим, близько десятків секунд і хвилин. Наприклад, у такий спосіб можна надсилати сигнал зміни одного спочатку передбаченого маршруту на інший. Мережі мобільного зв'язку також дають змогу надсилати дані телеметрії з борту БПЛА в командний центр, але вони можуть запізнюватися.

"Використання Телеграм для організації зв'язку з БПЛА виглядає неочевидним і неоптимальним рішенням. Якщо є канал передачі даних, логічно використовувати низькорівневі протоколи передачі керуючих сигналів. Це, щонайменше, зменшує вимоги до обчислювальної потужності та каналу передачі даних", — пояснив Роман Химич.

БПЛА "Шахед", знайдений у Вінницькій області України Фото: Національна поліція

Як боротися зі стільниковими "Шахедами"

Він додав, що операторам мобільного зв'язку складно завадити ворогу використовувати їхні мережі для координування атак безпілотників. Їм необхідно мати програмні та апаратні рішення для цілодобового моніторингу мереж і виявлення абонентів, пов'язаних із БПЛА.

"Для цього необхідно, як мінімум, адекватне технічне завдання. Як органи влади справляються з підготовкою технічних завдань можна подивитися на прикладі переносимості номерів. У двох словах — справляються дуже погано", — каже Роман.

На думку експерта, найпростіший засіб перешкодити російським дронам використовувати мобільний зв'язок — це відключити сам зв'язок. Він не виключає, що через півроку українська влада так і робитиме. В Україні давно настав час створити відомчих віртуальних операторів, які змогли б працювати на тлі вимкнення цивільних мереж, однак це завдання поки що вважають занадто складним і неприбутковим.

Варто зазначити, що в Росії зв'язок уже почали відключати під час атак українських дронів. Так, 21 травня в низці регіонів різко впала швидкість мобільного інтернету, а подекуди люди не могли додзвонитися, тоді як стаціонарний інтернет і Wi-Fi працювали нормально. Влада Липецької області пояснила російським ЗМІ: "Обмеження пов'язані з діями військових і введені з міркувань безпеки".

"Інформація про якісь записки, вкладені в російські дрони дбайливою рукою невідомих героїв, викликає підозри, що ми маємо черговий напад нестримного бажання забанити в Україні Telegram. Причини бажання влади запровадити "ефективний контроль" над інтернетом давно відомі й не змінюються від часів Кучми та Ющенка", — підсумував Роман Химич.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року РНБО заборонила використовувати Telegram чиновникам, військовим і працівникам критичної інфраструктури. Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов надав докази, що у російських спецслужб є доступ до персональних даних і повідомлень користувачів месенджера, навіть якщо їх було видалено.

У ніч на 26 травня Росія запустила рекордну кількість БПЛА по Україні — 355. Йдеться не тільки про ударні "Шахеда", а й про приманки "Гербера" і "Пародія", покликані відволікати системи ППО.

Тим часом британські журналісти припустили, що незабаром РФ зможе запускати до 1000 "Шахедів" одразу. Згідно з розвідданими, росіяни збираються збільшити виробництво до 500 одиниць на день.