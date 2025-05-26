Управление "Шахедами" через Telegram: помогает ли мессенджер наводить удары по Украине

Россия использует мессенджер Telegram и украинские мобильные сети, атакуя Украину ударными беспилотниками "Шахед". Фокус попытался разобраться, как это происходит и можно ли им помешать.

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"Шахеды" и Telegram

25 мая британское издание The Economist опубликовало статью под названием "Россия обрушивает на Украину адский огонь". Ссылаясь на инженеров, изучающих захваченные "Шахеды", журналисты рассказали о записке российского инженера, якобы найденной в одном из беспилотников. В ней упоминался новый алгоритм связи, когда беспилотники контролируются с помощью ботов в Telegram, отправляющих данные о полете и видео операторам-людям в режиме реального времени. Кроме того, пишет The Economist со слов тех же инженеров, последние модели "Шахедов" не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, поскольку не используют систему GPS, оснащены искусственным интеллектом и используют украинские сети интернета и сотовой связи.

Информация о новой системе управления "Шахедами" вызвала много вопросов у украинцев. Известный специалист по радиотехнологиям и связи Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш" частично ее опроверг и объяснил ситуацию в своем блоге. По его словам, никакой записки не было и "Шахедами" нельзя управлять через Telegram. Мессенджер действительно используется для координации атак, однако боты лишь передают данные о полете, такие как скорость и высота. Это помогает отслеживать перемещения летательных аппаратов над Украиной и выявлять, где их сбили, но не позволяет менять маршрут после запуска.

Для этого дроны оснащены модемами LTE c SIM-картами и подключаются к мобильному интернету. Технология не нова, ведь используется россиянами как минимум с 2023 года. Сергей Бескрестнов уверяет, что украинские специалисты мешают ВС РФ пользоваться сотовыми сетями, кроме того, средства РЭБ по-прежнему действуют. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что россияне умеют дистанционно управлять "Шахедами", хотя их все равно сбивают.

Российский "Шахед" с модемом сотовой связи на борту

Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в комментарии Фокусу подтвердил, что россияне могут использовать мобильные сети операторов Украины для организации каналов связи с БПЛА, однако они вряд ли подходят для синхронного управления "Шахедами" или другими дронами в реальном времени.

Во-первых, задержка сигнала слишком велика и может достигать сотен миллисекунд. Во-вторых, антенны базовых станций рассчитаны на охват пространства, непосредственно прилегающего к земной поверхности, абоненты на высоте 500, тем более 2000 и более метров не могут рассчитывать на стабильную связь, поэтому беспилотники не везде могут поймать сигнал.

Тем не менее мобильные сети вполне пригодны для передачи управляющих команд в асинхронном режиме, если время реакции может быть достаточно большим, порядка десятков секунд и минут. Например, таким образом можно отправлять сигнал смены одного изначально предусмотренного маршрута на другой. Сети мобильной связи также позволяют отправлять данные телеметрии с борта БПЛА в командный центр, но они могут запаздывать.

"Использование Телеграм для организации связи с БПЛА выглядит неочевидным и неоптимальным решением. Если есть канал передачи данных, логично использовать низкоуровневые протоколы передачи управляющих сигналов. Это, как минимум, уменьшает требования к вычислительной мощности и каналу передачи данных", — объяснил Роман Химич.

БПЛА "Шахед", найденный в Винницкой области Украины Фото: Национальная полиция

Как бороться с сотовыми "Шахедами"

Он добавил, что операторам мобильной связи сложно помешать врагу использовать их сети для координирования атак беспилотников. Им необходимо иметь программные и аппаратные решения для круглосуточного мониторинга сетей и выявления абонентов, связанных с БПЛА.

"Для этого необходимо, как минимум, адекватное техническое задание. Как органы власти справляются с подготовкой технических заданий можно посмотреть на примере переносимости номеров. В двух словах — справляются очень плохо", — говорит Роман.

По мнению эксперта, самое простое средство помешать российским дронам использовать мобильную связь — это отключить саму связь. Он не исключает, что через полгода украинские власти так и будут делать. В Украине давно пора создать ведомственных виртуальных операторов, которые смогли бы работать на фоне отключения гражданских сетей, однако эту задачу пока что считают слишком сложной и неприбыльной.

Стоит отметить, что в России связь уже начали отключать во время атак украинских дронов. Так 21 мая в ряде регионов резко упала скорость мобильного интернета, а местами люди не могли дозвониться, тогда как стационарный интернет и Wi-Fi работали нормально. Власти Липецкой области объяснили российским СМИ: "Ограничения связаны с действиями военных и введены из соображений безопасности".

"Информация о неких записках, вложенных в российские дроны заботливой рукой неизвестных героев вызывает подозрения, что мы имеем очередной приступ неудержимого желания забанить в Украине Telegram. Причины желания властей ввести "эффективный контроль" над интернетом давно известны и не меняются со времен Кучмы и Ющенко", — заключил Роман Химич.

Напомним, что в сентябре 2025 года СНБО запретил использовать Telegram чиновникам, военным и работникам критической инфраструктуры. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов предоставил доказательства, что у российских спецслужб есть доступ к персональным данным и сообщениям пользователей мессенджера, даже если они были удалены.

В ночь на 26 мая Россия запустила рекордное количество БПЛА по Украине — 355. Речь идет не только об ударных "Шахеда", но также приманках "Гербера" и "Пародия", призванных отвлекать системы ПВО.

Тем временем британские журналисты предположили, что вскоре РФ сможет запускать до 1000 "Шахедов" сразу. Согласно разведданным, россияне собираются увеличить производство до 500 единиц в день.