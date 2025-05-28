В Telegram появится искусственный интеллект: Дуров заявил о сотрудничестве с Илоном Маском

Летом 2025 года Telegram, который принадлежит российскому бизнесмену Павлу Дурову, интегрирует технологию искусственного интеллекта Grok от компании xAI. Эту компанию возглавляет Илон Маск.

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Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в социальной сети X.

"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о партнерстве на 1 год, чтобы предоставить Grok от xAI для более миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", — говорится в сообщении.

Глава компании добавил, что это партнерство "укрепит финансовое положение Telegram".

"Это также укрепит финансовое положение Telegram: мы получим $300 млн наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок на xAI, проданных через Telegram", — написал Дуров.

Напомним, Россия использует мессенджер Telegram и украинские мобильные сети, атакуя Украину ударными беспилотниками "Шахед". Фокус попытался разобраться, как это происходит и можно ли им помешать.

Фокус также писал, что мессенджер Telegram за 12 лет существования ни разу не раскрыл спецслужбам и полиции содержание личных переписок пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что "лучше покинет рынок страны", чем нарушит принципы шифрования и основные права человека. По Закону Евросоюза о цифровых услугах, в случае выдачи судом постановления Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, а не их сообщения, проинформировал бизнесмен.